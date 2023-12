Glen De Boeck na amper twee maanden aan de deur gezet bij KV Kortrijk

Glen De Boeck is niet langer trainer van KV Kortrijk. Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen RWDM dinsdag is hij aan de deur gezet.

De Boeck was amper twee maanden trainer bij De Kerels. KVK staat laatste in de competitie en is uitgeschakeld in de Beker. Nu vrijdag ontvangt Kortrijk Westerlo in eigen huis, een duel op leven en dood tussen de laatste en voorlaatste in de stand.

De Boeck kon in negen wedstrijden als hoofdcoach van Kortrijk slechts twee keer winnen, het competitieduel tegen Club Brugge (1-0) en de bekerpartij bij tweedeklasser FCV Dender (1-1 na pen. 4-5).

De club staat na zestien speeldagen op de laatste plaats in de Jupiler Pro League, met tien punten. Dinsdag werd Kortrijk ook uit de Beker van België gekegeld. RWDM kwam in de achtste finales van de Croky Cup met 0-1 winnen in het Guldensporenstadion. Met de kelderkraker van vrijdag tegen Westerlo in het vizier koos de club ervoor opnieuw van coach te wisselen. In afwachting van een nieuwe hoofdtrainer neemt Joseph Akpala de taken van T1 op zich. Hij zal de komende wedstrijden voorbereiden. De Boeck kwam eind september Edward Still aflossen als hoofdcoach bij de Kerels. Still was het seizoen gestart met een 2 op 24.

Tweede keer trainer

De Boeck trainde Kortrijk eerder tussen november 2017 en november 2018. Hij leidde de West-Vlamingen in zijn eerste seizoen naar de zevende plaats, waarmee de club net naast Play-off 1 greep, en de halve finales in de Beker van België. Maar na een tegenvallende start van het daaropvolgende seizoen werd De Boeck ontslagen.

De voormalige centrale verdediger was eerder in zijn trainersloopbaan T1 bij Cercle Brugge (2007-2010), Germinal Beerschot (2010), het Nederlandse VVV-Venlo (2011), Waasland-Beveren (2012-2013), Moeskroen (2016) en Lokeren (2019). De Boeck is de vijfde coach die dit seizoen aan de deur wordt gezet bij een club in de Jupiler Pro League, de tweede bij Kortrijk. Verder werden ook Marc Brys (OH Leuven), Steven Defour (KV Mechelen) en afgelopen zaterdag nog Jonas De Roeck (Westerlo) bedankt voor bewezen diensten. Vier dagen voor de seizoensstart wisselde RWDM al Vincent Euvrard als coach in voor de Braziliaan Claudio Caçapa. (BELGA)