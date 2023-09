De Hein-factor en de Storck-factor

Al moest hij officieel pas maandag beginnen, De Boeck zou De Boeck niet (meer) zijn als híj de opstelling en het speelplan voor de cruciale match tegen Cercle vrijdagavond niet bepaalde – Felipe Avenatti, in zijn vorige passage bij KV Kortrijk door De Boeck “lui” genoemd, mag zich nu al zorgen maken. Pour la petite histoire: De Boeck (52) debuteerde in 2007 als T1 bij Cercletje met een vierde plaats en werd meteen uitgeroepen tot de Prins van het Belgische Trainersgild. Hij kon dat in de volgende woelige zestien jaren van zijn trainerscarrière nooit echt waarmaken, al redde hij in die periode wel redelijk straf Waasland-Beveren, Moeskroen en… KV Kortrijk. Met KVK bleef hij naar eigen zeggen nadien wel een bijzondere band houden maar toen hij dolgraag Adnan Custovic wilde opvolgen koos Matthias Leterme voor Storck. En nu ijverde dezelfde Leterme dus toch en met succes voor ‘Boeckie’. En ja, we vinden ook Glen De Boeck, controversieel en vier jaar werkloos, de juiste keuze. Omdat er meer voordelen dan nadelen aan de man zijn. Zijn grootste nadeel: hij is bijzonder zelfbewust (het zou ons niet verbazen dat hij een premie voor play-off 1 afdwong) en eigenwijs (volgens Leterme camoufleert hij daarmee zijn onzekerheden). Zijn voordelen: hij kan als geen ander elf spelers positioneren (de Hein-factor), hij eist onvoorwaardelijke discipline en inzet (de Storck-factor) en hij is bij uitstek een real-coach: het moet niet mooi zijn, het moet efficiënt zijn.

Het zal allemaal nodig zijn: met enige zin voor overdrijven ligt de toekomst van KVK in de handen van nu al de vijfde coach bij KVK in vijftien maanden. Want er is niet alleen de dreigende degradatie. Zulte Waregem heeft als tweedeklasser een geweldig vernieuwd stadion annex nieuw oefencomplex, de volle steun van de stad én met Tony Beeuwsaert een vermogende hoofdaandeelhouder/supporter nummer 1 die in juli al meteen instond voor het grootste deel van de kapitaalverhoging van 16 miljoen euro. Bij KV Kortrijk evenwel wordt alleen gedroomd van een nieuw stadion, zijn de werken aan het nieuwe oefencomplex alweer stilgevallen, heeft recent het Kortrijkse stadsbestuur de overeenkomst waarmee KVK gebruik kan maken van het Guldensporenstadion en het jeugdcomplex opgezegd en is er die Maleisische eigenaar die koppig vasthoudt aan een overnameprijs van 15 miljoen euro… voor een bijna lege doos. Doemscenario: degradatie kan het begin van het einde van de club betekenen. Zware verantwoordelijkheid hoor, Boeckie.