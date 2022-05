Clubcoach Schreuder voor cruciale dubbele confrontatie met Union: “Vormer of Balanta? We zijn er nog niet helemaal uit”

De ongemeen spannende titelstrijd komt in een beslissende fase met zondag Union tegen Club Brugge en vervolgens de terugwedstrijd op woensdag. Tegen woensdagavond kunnen de kaarten al zo goed als definitief geschud zijn. Brugge heeft een vier op zes nodig om de eerste plaats over te nemen.

Een eenvoudige opdracht wordt het niet. Hoewel Brugge in de competitie een vier op zes liet optekenen tegen Union, moest het telkens de partij ondergaan. Benieuwd of coach Schreuder een plan klaar heeft om de Unionisten van de eerste plaats te verdrijven.

Blessure Rits

“Je kan het zien als een soort Champions Leagueduel met een uit- en thuiswedstrijd. Zij beschikken over een hele goede ploeg, een intelligente coach en ze zijn voorin levensgevaarlijk. Union kan zowel gevaarlijk zijn vanuit de omschakeling maar ook van achteruit kunnen ze voetballen. Bovendien geven ze heel weinig weg.”

Het uitvallen van Rits op Anderlecht met een zware knieblessure was een serieuze domper. “Ik heb Mats nog even gesproken. Hij was heel teleurgesteld maar is mentaal wel ongelofelijk sterk. Hij moet nog geopereerd worden maar kijkt nu al uit naar zijn revalidatie.”

Vormer of Balanta?

Balanta of Vormer dan? De afgelopen maanden maakte Balanta meer speelminuten dan Vormer maar het was de Nederlander die zondag Rits kwam aflossen. “Rits had een geweldige ontwikkeling na de winterstop. We hebben deze week gekeken hoe we dat kunnen stabiliseren, dat gaan we zondag zien. We hebben verschillende dingen geprobeerd maar we zijn er nog niet helemaal uit.”

Dé hamvraag is wie Mats Rits zal vervangen: Eder Balanta of Ruud Vormer? © BELGA/VIRGINIE LEFOUR

Bij een nederlaag lijkt een derde opeenvolgende titel nog erg onwaarschijnlijk. Schreuder blijft echter kalm onder de druk die gepaard gaat met de levensbelangrijke wedstrijd: “Er worden nu nog geen prijzen verdeeld maar wel over twee à drie weken.”

Vergelijken met de voorgaande wedstrijden was ook niet aan de orde. “Op de tweede speeldag speelde Union uitstekend tegen ons maar wonnen we wel, daar gaat het om in voetbal. Zondag wordt een totaal andere wedstrijd, wij zijn namelijk ook gegroeid.”