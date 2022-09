Club Brugge trekt in de Champions League ten aanval met nieuw duo: “Yaremchuk-Jutglà wordt een gevreesd koppel”

Woensdag opent Club op eigen veld de Champions League tegen Bayer Leverkusen. Dat zal het doen met een nieuwe voorlinie: De Ketelaere, Adamyan en Dost zijn weg en Lang is geblesseerd; Jutglà, Larin, Yaremchuk en Sowah zijn hun vervangers. Met welke combinatie maakt de Belgische kampioen de grootste kans om te overwinteren in de Champions League?

Jutglà gaf in elk geval al zijn visitekaartje af: hij kan diep gaan, afhaken en een actie maken. Hij reageert snel, is goed in de combinatie, scoort makkelijk, werkt hard en geniet op het veld. Na zes speeldagen staat hij met vijf doelpunten bovenaan de topscorerslijst. Vrijdag in Charleroi was hij nog matchwinnaar met twee doelpunten.

Topper

“Het is een topper”, zegt Rudi Cossey, assistent-coach van Charleroi en ex-assistent en ex-speler van Club. “Een echte goalgetter, een opportunist. Maar hij kan ook enorm uithalen van buiten de zestien meter. Van zodra hij de kans krijgt, trapt hij op doel. Het is geen twijfelaar. Hij is enorm slim. Tegen ons maakte hij het spel vrij groot door in de rug van de verdediger te kruipen. Dat dwingt je om terug te zakken, waardoor er ruimte tussen de linies komt en daar maakt Club heel goed gebruik van. Hij speelt in functie van het collectief én haalt een hoog rendement. Hij kan topscorer worden.”

Dat geldt niet voor Larin. Franky Van der Elst zei maandagavond in Extra Time wat wel meer waarnemers denken: Larin toonde nog niet dat hij goed genoeg is voor Club. De Canadees was tot nu toe een invaller en na de komst van Yaremchuk, met 16 miljoen de duurste inkomende transfer in België ooit, wijst niets erop dat dit zal veranderen. “Ik begrijp echt niet waarom ze die erbij gehaald hebben”, zegt Hugo Broos, ex-speler en ex-coach van Club. “Ik vermoed dat het financieel geen zware inspanning was en dat je het moet zien als een transfer in de breedte.”

Cossey: “Larin moet beter kunnen. Misschien heeft hij meer aanpassing nodig dan Jutglà.”

Coach Carl Hoefkens houdt ongetwijfeld vast aan zijn 3-5-2. Door de blessure van Lang zijn dus maar twee aanvalsduo’s mogelijk.

Jutgla-Sowah?

Tot nu toe deed Club het in een 3-5-2 met Sowah in steun van Jutglà, een speler met een groot loopvermogen en diepgang. De Ghanees, die 9 miljoen kostte, scoorde nog niet maar leverde wel al twee assists. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan AZ, waar hij niet vast in de basis geraakte, en bewees Club nu diensten in een centrale rol in plaats van als flankspeler.

Cossey: “Sowah werkt hard voor de ploeg, is snel, heeft een actie, zorgt voor diepgang en jaagt de tegenstrever op, maar hij zal nooit een afwerker zijn als Jutglà. In sommige wedstrijden kunnen ze wel complementair zijn, als de ruimte in de rug van de verdediging gezocht moet worden. Maar dat heb je nu ook met Yaremchuk.”

Broos: “In de breedte blijft het wel iemand die je kunt gebruiken.”

Cossey: “Ook wanneer er iemand uitvalt op de flanken.”

Yaremchuk-Jutgla?

Anders dan Sowah is Yaremchuk een diepe spits. Hij kent de Belgische competitie en de Belgische competitie kent hem: veelzijdig, snel, groot en sterk, maar niet de ras-afwerker en mentaal niet top. “Bij Gent had hij dubbel zo vaak moeten scoren”, zei Wim De Coninck deze week in De Tribune, “zeker gezien de kansen die hij van in de kleine backlijn de nek omwrong.”

Cossey: “Ik las dat hij nu meer vertrouwen heeft dan bij Gent. Dat zal hem toelaten om iets doelgerichter te zijn.”

Met deze kwaliteit is overwintering in de Champions League mogelijk

Broos: “Club is een ploeg voor spitsen: de sfeer, de ziel van de club maakt dat spitsen zich er altijd goed voelen. Ik denk dat dit ook een heel goeie invloed zal hebben op Yaremchuk. In mijn tijd was Stanic mislukt in Spanje en zat hij ook bij Benfica op de bank. Bij Club deed hij het uitstekend en daarna maakte hij nog transfers naar Engeland en Italië. Yaremchuk is ook het type spits dat bij Club past: het iets robuustere type, iemand die werkt, loopt en scoort.”

Zijn Jutglà en Yaremchuk complementair?

Broos: “Ja. Jutglà is een spits die wat meer ruimte nodig heeft, die het wat moeilijker heeft in de fysieke duels in de korte ruimte. Hij is ook niet zo groot, dus voorzetten om te koppen is niet echt zijn spel. In sommige wedstrijden heb je als diepe spits meer iemand nodig als Yaremchuk – of Dost of Wesley: een spits die groot en sterk is, een bal kan bijhouden en kopbalsterk is. Ik denk daarom dat Yaremchuk-Jutglà en Yaremchuk-Lang beter werkt dan Jutglà-Lang.”

Cossey: “Als ze elkaar kunnen vinden, zal Yaremchuk-Jutglà een heel sterk aanvallend duo, een gevreesd koppel worden.”

Wat dan met Lang?

Broos: “Drie goeie aanvallers voor twee posities is geen overbodige luxe als je kampioen wil spelen en Europees wil overwinteren.”

Cossey: “Ik denk dat het de bedoeling is om Lang te verkopen. Als hij fit is, kan dat Club toelaten om met de snelle opeenvolging van wedstrijden meer te roteren zonder veel aan kwaliteit in te boeten. Lang is geen wingback, maar biedt wel de optie om indien nodig 4-3-3 te gaan spelen.”

Is Club gewapend om te overwinteren in de Champions League?

Broos: “Makkelijk zal het ook nu niet zijn, maar in deze poule maakt het meer kans dan de voorgaande jaren.”

Cossey: “Met de kwaliteit die er is, moet dat in deze poule mogelijk zijn. Thuis kunnen ze iedereen aan. Achterin zijn ze weer stabiel met Sylla. Als ik zie met welke maturiteit die jongen nu al speelt – fenomenaal – dan is dat volgens mij een absoluut toptalent. Het grote vraagteken is: blijft Vanaken? Als ze hem kwijt zijn, hebben ze een probleem.”