Club Brugge recht de rug met vlotte zege op Leuven

Minicrisis bezweken, een sprankelend blauw-zwart won op overtuigende wijze op het veld van OH Leuven. Na drie mindere vertoningen eindelijk een prestatie om op verder te bouwen. Is de blauw-zwarte trein eindelijk vertrokken na goals van Nielsen, Jutgla en Lang?

Oef. Dat moet het gevoel geweest zijn bij Carl Hoefkens na het laatste fluitsignaal. De kersverse coach voelde de druk toenemen en speelde hoog spel door zowel Vormer, Balanta als Hendry niet in zijn selectie op te nemen. Maar de gevraagde referentiematch kwam er wel. Snedig van bij het wedstrijdbegin, veel grinta om de criticasters de mond te snoeren. Eén wijziging in vergelijking met vorige week. Otasowie verdween na zijn dramatische partij uit de elf en Sylla mocht voor het eerst starten. De jonge Ivoriaan deed het prima, een paar knappe interventies en niet te beroerd om zelf op te rukken. Een slechte inspeelpass van Sylla lag wel aan de basis van de 1-0 maar de VAR kwam terecht tussen voor miniem buitenspel.

Twee penaltymissers Vanaken

Voorin was er een prima verstandhouding tussen Jutgla en Sowah. Die laatste wilde zich extra bewijzen tegen zijn ex-ploeg en bood Jutgla de 0-2 aan met een splijtende pass. Jutgla, doelman en verdediger uitkappend, toonde zijn klasse. Nielsen had net ervoor al de ban gebroken na hoge pressing van blauw-zwart, het stokpaardje van coach Hoefkens. Prima eerste helft dus van de landskampioen al was het uitvallen van Skov Olsen een kleine domper.

Jutgla scoorde de tweede Brugse goal en was een van de sterkhouders vanavond. © TOM GOYVAERTS BELGA

Noa Lang was zijn vervanger en hij hielp het pleit mee beslechten. Bal op de stip na een overtreding op de Nederlander, Vanaken miste in eerste instantie maar de doelman was te vroeg weg. Lang zette zich vervolgens achter de bal en knalde de 0-3 hard binnen. Brugge had er nochtans vijf lastige minuten opzitten. Eerst miskeek Mignolet zich op een verre bal en onmiddellijk erna trapte Al-Tamari een vrijschop op de paal. Na de 0-3 was het vet van de soep, niet onlogisch gezien het scoreverloop en de warme omstandigheden.

Larin en Audoor kregen nog een 20 minuutjes speelgelegenheid. Uiteindelijk werd het nog bijna 0-4. Alweer lag Noa Lang aan de basis van een strafschop, maar opnieuw trapte Vanaken op Cojocaru. Het is slechts een voetnoot in een partij die Club Brugge en zijn coach echt wel nodig hadden. Vrijdag moeten ze al opnieuw aan de bak thuis tegen Kortrijk.

Opstelling Leuven: Cojocaru, Ouedraogo, Pletinckx, Patris (83’ Da Costa), Mendyl (46’ Vlietinck), Maertens, Malinov (83’ Dom), De Norre, Al-Tamari, Holzhauser (46’ Thorsteinsson), Nsingi.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Sylla, Mechele, Mata, Meijer, Odoi, Nielsen (72’ Audoor), Vanaken, Skov Olsen, Sowah (92’ Sandra), Jutgla (72’ Larin).

Gele kaarten: 19’ Nielsen, 48’ Odoi, 53’ Ouedraogo, 85’ Patris, 87’ Thorsteinsson.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 33’ 0-1 Nielsen, 42’ 0-2 Jutgla, 54’ 0-3 Lang (pen).