Cercle Brugge stelt Ferdinand Feldhofer aan als hoofdcoach

Ferdinand Feldhofer is de nieuwe hoofdtrainer van Cercle Brugge. De 45-jarige Oostenrijker ondertekende een contract tot eind dit seizoen, met een optie voor 2025-2026. Hij volgt de ontslagen Miron Muslic op.

Ferdinand Feldhofer (geboren op 23 oktober 1979) bouwde als speler in eigen land een rijkgevulde carrière uit, onder meer bij de topploegen Sturm Graz en Rapid Wenen. Als Oostenrijks international kwam hij in totaal 13 keer uit voor zijn land.

Zijn trainerscarrière begon Feldhofer in 2015 bij de Oostenrijkse derdeklasser SV Lafnitz, dat hij in het seizoen 2017-2018 naar een historische titel loodste. Het seizoen erna mocht de ploeg namelijk voor het eerst in zijn geschiedenis in de Oostenrijkse tweede klasse uitkomen.

Na vier seizoenen bij Lafnitz volgde in december 2019 een overstap naar Wolfsberger AC, in de Oostenrijkse Bundesliga. Met een derde plek in zijn eerste seizoen en de daarbij horende kwalificatie voor de Europa League ontwikkelde Feldhofer zich tot één van de meest succesvolle coaches in de geschiedenis van de ploeg.

In die Europa League slaagde de Oostenrijker erin Europees te overwinteren. In een poule met Feyenoord, CSKA Moskou en Dinamo Zagreb eindigde Wolfsberger als tweede, om vervolgens in de 1/16e finales uitgeschakeld te worden door Tottenham.

Het seizoen erop kwam Rapid Wenen aankloppen voor zijn voormalige speler. Daar vertrok Feldhofer na één seizoen om er deze zomer een contract te tekenen bij het Georgische Dinamo Tbilisi, een team dat bekend staat voor het werken met een jonge kern.

Visie en speelstijl

Met de keuze voor Ferdinand Feldhofer wil Cercle verder blijven bouwen op de fundamenten die er de afgelopen seizoenen gelegd zijn. De visie van de coach sluit daar perfect bij aan: “Tijdens onze gevoerde gesprekken werd onmiddellijk duidelijk dat we dezelfde ideeën hebben over voetbal en de speelstijl. Ik kan me helemaal vinden in de filosofie van Cercle en ben volledig overtuigd van de kwaliteit die aanwezig is in de spelersgroep”, aldus Ferdinand Feldhofer in een eerste reactie.

Ferdinand staat voor een intensieve speelstijl mét hoge pressing, waarbij ook de nodige aandacht wordt geschonken aan verzorgd voetbal in balbezit. Dit alles gaat gepaard met het inpassen van de nodige jonge talenten in zijn spelsysteem. “Ik kan niet wachten om elke speler en elk staflid te leren kennen. Intense communicatie met de spelers en met mijn staf zal belangrijk zijn tijdens de komende dagen want er komen veel wedstrijden op ons af”, besluit Ferdinand Feldhofer.

Onze nieuwe hoofdcoach wordt woensdag, net voor het afreizen naar Ljubljana, officieel voorgesteld.

Alexander Vantyghem, CEO Cercle Brugge: “We zijn verheugd om Ferdinand te verwelkomen binnen onze Cerclefamilie. De doelstelling is duidelijk: zo snel mogelijk onze positie in het klassement verbeteren en daarvoor rekenen we niet alleen op Ferdinand, maar bij uitbreiding op iedereen binnen Cercle.”

Rembert Vromant, Technisch Directeur Cercle Brugge: “We zijn ervan overtuigd dat Ferdinand een toegevoegde waarde zal zijn voor Cercle. Hij beschikt over een sterke persoonlijkheid, werkt keihard en is bovendien volledig gealigneerd met onze spelfilosofie. Ferdinand is bijzonder gemotiveerd om van start te gaan en dat zijn wij ook. Welkom, Ferdinand!”