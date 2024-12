Cercle Brugge ontslaat trainer Miron Muslic

Miron Muslic is niet langer trainer van Cercle Brugge. Hij was dit seizoen einde contract en dit zou niet meer verlengd worden. Nu komt er dus vervroegd een einde aan de samenwerking na de tegenvallende resultaten in de competitie.

Groen-zwart staat na zestien speeldagen pas vijftiende en dus voorlaatste met 15 punten. De 3-2-nederlaag tegen rode lantaarn Beerschot van zondag bleek de spreekwoordelijke druppel. De 42-jarige Muslic werd in september 2022 gepromoveerd van assistent van Dominik Thalhammer tot T1 bij Cercle. Hij stond uiteindelijk 101 wedstrijden aan het hoofd van groen-zwart: 43 overwinningen, 24 draws en 34 nederlagen.

Met Cercle dwong Muslic vorig seizoen Europees voetbal af. Hij plaatste groen-zwart in de groepsfase van de Conference League met nu zeven punten op twaalf. De wedstrijden blijven elkaar ondertussen vlug opvolgen voor De Vereniging. Woensdag ontvangt Cercle thuis voor de Croky Cup STVV en zondag is Union te gast in het Jan Breydelstadion. Assistent Jimmy De Wulf zal de taken van Muslic overnemen, tot er een nieuwe trainer is. (ACR)