Cercle Brugge plukt Belgisch jeugdinternational Kazeem Olaigbe weg bij Southampton

Cercle Brugge neemt de Belgische jeugdinternational Kazeem Olaigbe met een definitieve transfer over van het naar de Engelse tweede klasse gedegradeerde Southampton, zo maakte de Vereniging dinsdag bekend. In het Jan Breydelstadion ondertekende de twintigjarige winger een contract voor vier seizoenen.

“Dit is een belangrijke stap voor mij. Mijn doelstellingen zijn om goals te maken, assists te geven en impact te hebben op het team”, aldus Olaigbe.

Cercle Brugge en het Engelse Southampton vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van linksbuiten Kazeem Olaigbe (20). De Belgische jeugdinternational ondertekent een contract voor 4 seizoenen bij Cercle Brugge, tot juni 2027. Welkom, Kazeem! 🟢⚫️ — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 29, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kazeem Olaigbe is een jeugdproduct van Anderlecht. In de zomer van 2019 verliet hij Neerpede voor een avontuur bij Southampton, waar hij eerst nog jeugdreeksen doorliep om nadien in het tweede elftal terecht te komen. Daarnaast werd hij ook een seizoen uitgeleend aan het Schotse Ross County. Hij had in Engeland nog een overeenkomst tot eind dit seizoen.