Cercle kan dubbele voorsprong niet verdedigen in kelderkraker tegen Beerschot

Rode lantaarn Beerschot heeft zondagavond de kelderkraker van de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand. Na de pauze bogen de Kielse ratten een 0-2-achterstand nog om in een 3-2-zege.

Cercle leek al snel de score te openen op Het Kiel. Thibo Somers zette zich goed door op links, waarna de Beerschotse verdediging het leer niet weg kreeg en de bal voor de voeten belandde van de bijna afscheidnemende Kevin Denkey. Voor de topschutter van vorig seizoen was het een koud kunstje om de 0-1 in doel te werken, maar op aangeven van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel.

Met de rust in zicht was het dan toch raak voor de bezoekers uit Brugge. Opnieuw stond Denkey aan het kanon, maar deze keer werd zijn treffer dan toch goedgekeurd: 0-1. Diep in de toegevoegde tijd leek Denkey met zijn tweede van de dag, deze keer vanop de stip, het lot van de thuisploeg te bezegelen. De strafschop kwam er na een compleet onnodige overtreding van Fayed, die Thibo Somers aan de rand van de zestien onderuit had gehaald.

De thuisploeg gaf zich echter alweer niet zomaar gewonnen en knokte zich na de pauze weer in de wedstrijd, met de aansluitingstreffer van Ewan Henderson. Net als enkele weken geleden tegen Club, moest ook stadsgenoot Cercle al snel de gelijkmaker slikken. Na handspel in de zestien van Kakou ging het leer op de stip: Al-Ghamdi miste de elfmeter, maar Mbe Soh was goed gevolgd om de rebound in doel te schuiven. Tot overmaat van ramp kwam Cercle met een man minder te staan, na een tweede keer geel voor Edgaras Utkus, na een overtreding op Antoine Colassin. Het was uiteindelijk de voormalige Anderlecht-spits die in de slotfase voor de 3-2 zorgde, meteen ook de eindstand na een knotsgekke tweede helft.

Cercle komt na zijn negende competitienederlaag dit seizoen met vijftien punten op de voorlaatste plaats terecht. De laatste competitiezege dateert al van begin november tegen Charleroi, nadien volgden er nederlagen tegen Anderlecht en Standard. In Europa volgden er tussendoor wel mooie resultaten, met in de Conference League een draw tegen LASK en een zege tegen Hearts. Voor Beerschot was het de tweede zege van het seizoen en met tien punten naderen ze tot op vijf punten van de voorlaatste in de stand.

Zondagavond staan er nog twee wedstrijden op het programma. In de vooravond komt Antwerp naar het Dudenpark afgezakt voor de topper tegen vicekampioen en Bekerwinnnaar Union. AA Gent, dat het zowel in de eigen competitie als Europees lastig heeft, sluit de speeldag zondagavond af met een verplaatsing naar Westerlo.