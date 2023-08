Bom in het Guldensporenstadion: Lars Montegnies tekent zijn eerste profcontract bij Anderlecht

Lars Montegnies is dé verrassing van de competitiestart: de zeventienjarige verdedigende middenvelder uit Lendelede verscheen op de eerste twee speeldagen van de Jupiler Pro League vanuit het niets in de basis van KV Kortrijk. Hij had niet eens een profcontract.

De nog frêle middenvelder, vorig seizoen aanvoerder van de U18, liet zich tijdens de voorbereiding opmerken in de uitgedunde A-kern van de Kerels. Nieuwe hoofdcoach Edward Still noemde hem toen zelfs zijn beste zes.

KV Kortrijk deed Montegnies snel een profcontractvoorstel. Maar daar gingen de speler en zijn entourage – zijn ouders en zijn zaakwaarnemer Hannes D’Hoop – niet meteen op in.

RSCA Futures

De voorbije weken viel links en rechts te horen dat het talent uit de KVK Jeugdacademie bij verschillende andere eersteklassers was aangeboden. En nu vernemen we uit goeie bron dat Montegnies kiest voor een vierjarig profcontract bij Anderlecht, waar hij dit seizoen bij de RSCA Futures in 1B zal uitkomen.

In het Guldensporenstadion betreuren ze dat er nooit een tegenvoorstel is gekomen. In het kamp van de speler vernemen we dat er is gekozen voor de beste ontwikkelingsomgeving voor Lars.

KV Kortrijk zal voor Montegnies alleen een opleidingsvergoeding krijgen.