Hoe goed is de 17-jarige KVK-revelatie Lars Montegnies?: “Ik heb zelden iemand gezien met zo’n hoog voetbal-IQ”

De Jupiler Pro League is twee speeldagen ver en twee keer stond bij KV Kortrijk de 17-jarige Lars Montegnies in de basis. Benjamin Bonte, vorig seizoen zijn coach bij de U18, schetst een veelbelovend beeld van het nog frêle talent uit Lendelede. “Het verwondert mij niet dat hij zich heel snel aanpast aan een veel hoger niveau”, zegt hij, “omdat hij veel sneller denkt dan anderen en heel snel kan handelen.”

Zelf is Benjamin Bonte (30) ook een gewezen talent van KV Kortrijk. “Inderdaad, ik was maar zestien toen ik samen met Brecht Dejaegere en Jonas Vervaeke met de eerste ploeg mocht meetrainen”, zegt hij. “Vijf jaar na elkaar ben ik de voorbereiding gestart met de A-kern, maar ik heb nooit mijn officieel debuut kunnen maken. Ik heb er altijd alles voor gedaan, maar ben vroeg beginnen sukkelen met blessures. Mijn lichaam protesteerde. Op mijn 21ste had ik al artrose aan mijn enkel.” Daarna voetbalde Benjamin nog voor Sassport Boezinge, KVC Wingene en WS Lauwe. Intussen heeft hij een praktijk als personal coach, werd hij drie jaar geleden physical coach bij de KVK Jeugdacademie en is hij daar sinds oktober van vorig jaar hoofdcoach van de U18.

TACTISCH

“Toen heb ik Lars na één week aanvoerder gemaakt, omdat ik op een veld nog maar zelden iemand gezien had met zo’n hoog voetbal-IQ”, vertelt hij. “Het is een jongen die heel goed observeert, heel snel meedenkt, heel snel situaties leest en die heel snel kan oplossen. Het verwondert mij niet dat hij zich heel snel aanpast aan een veel hoger niveau, omdat hij veel sneller denkt dan anderen en heel snel kan handelen.”

“Daar is hij ook heel hard mee bezig. Zo deelden wij vorig seizoen bij de U18 soms beelden van de tegenstander, meestal op woensdag, en als ik dat dan een keer donderdag nog niet gedaan had, kreeg ik van Lars een bericht: Wanneer ga je de beelden delen? Nadat ik ze gedeeld had, stuurde hij mij twintig minuten later: Tiens, ze zetten anders druk dan de vorige keer. Als je dan op zaterdag aan sommige anderen vroeg hoe de tegenstander speelt, begonnen ze hun veters te knopen – omdat ze de beelden niet bekeken hadden.”

“Lars gaf vorig seizoen ook al training in de voetbalbalschool van KV Kortrijk en was zelfs van plan om zich in te schrijven voor de UEFA C-trainerscursus. Uiteindelijk deed hij dat niet, wellicht omdat het te veel zou worden, maar hij heeft de cursus wel gedownload om er thuis mee bezig te kunnen zijn. Ik ben er nu al van overtuigd dat Lars over twintig jaar trainer zal worden én nog een hele goeie ook.”

FYSIEK

“Zijn grootste werkpunt is nu het fysieke aspect, maar niet het loopvermogen op zich. Want in de wedstrijd op Gent liep hij 13,8 kilometer, wat dat weekend het op een na beste cijfer was. Het is vooral qua kracht en explosiviteit dat hij nog moet groeien én ook in het coachen en het sturen. Hij moet nog leren om alles wat hij ziet en voelt naar anderen over te brengen. Zeker in een eerste ploeg is dat niet gemakkelijk, maar met zijn kwaliteiten is het wel belangrijk.”

“Naast zijn voetbal-IQ heeft Lars ook een hele goede rechtervoet. Vorig seizoen trapte hij bij ons alle corners, vrijschoppen en penalty’s. Zijn linker is ook niet slecht, maar zijn rechter is heel zuiver en echt van hoog niveau.”

“Hij heeft ook een hele goede mentaliteit. Als het er op training minder ernstig aan toeging of als hij verloor, dan was hij een donderwolk. Hij is een winnaar, iemand die doet wat hij moet doen en zelfs meer.”

“Ik was ervan overtuigd dat hij het niveau van de beloften snel ging oppikken, maar je verwacht natuurlijk niet dat iemand van de U18 rechtstreeks naar de eerste ploeg zou gaan. Maar als je een coach hebt die graag hoog druk zet, uitvoetbalt en kijkt naar jongens die het snappen en mee willen in het systeem, dan heb je met Lars wel iemand die dat kan. In eender welke ploeg moet de visie van een coach matchen met de spelstijl van een speler en met de nieuwe hoofdcoach is dat voor Lars zeker het geval. Was het iemand geweest die op de zes iemand nodig had die gewoon duels wint, dan zou Lars nu wellicht niet in de A-kern zitten.”

“De vraag is nu natuurlijk of het niet een beetje te snel gaat. De woensdag na de wedstrijd in Gent zei hij mij dat hij het nog voelde aan zijn benen. Vorig jaar trainden wij twee keer kracht en deden we drie veldtrainingen per week, terwijl er bij de eerste ploeg soms twee veldtrainingen per dag zijn. Het is heel belangrijk om hem daar goed in te begeleiden, zodat hij niet overbelast en geblesseerd geraakt. Als je er een vaste pion in eerste klasse van wil maken, moet je eigenlijk zeggen: we mikken nog niet op dit jaar.”

MENTAAL

“Mentaal is hij sterk. Zoals op Gent gebeurde het bij de U18 ook wel eens dat hij vroeg in de wedstrijd een gele kaart pakte. Dan zei ik: Larsie, voorzichtig, hé. En dan deed hij teken: Coach, ik ga geen rood pakken hoor. Daar is hij heel volwassen in.”

“Voor de wedstrijd in Gent stuurde hij mij: Ik heb wat stress. Maar als ik hem daar dan na vier minuten blind een pass in de volley naar de andere kant zie geven, weet je: eens die op een veld staat, speelt hij bij de eerste ploeg zoals bij de U18. Ik bedoel: heel plichtsbewust en bijna complexloos, wat mooi is om te zien.”

“Elke keer dat ik hem zie, zeg ik: Voetjes op de grond, blijven doen wat je doet, hé, Larsie. En dan zegt hij: Natuurlijk… Het is moeilijk in te schatten hoe zo’n jonge speler reageert als hij plots in een andere wereld komt, tussen mannen met kinderen, meer centen, duurdere auto’s en dergelijke dingen. Wat dat betreft, is het goed dat zijn vriend en leeftijdsgenoot Ebbe De Vlaeminck ook in de A-kern zit en dat hij er met hem kan optrekken. En: dat zijn thuissituatie heel goed is. Want ik kan mij ook wel voorstellen dat er allerlei makelaars staan te springen rond iemand van zeventien die zonder contract in eerste klasse debuteert met een basisplaats en het meteen goed doet. Het voetbalmilieu is geen propere wereld, hé.”