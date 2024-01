Als de typisch jeugdige ups en downs ons grootste probleem zijn, dan zijn we gelukkige mensen

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Vijf aanvallen, vijf goals

Twee speeldagen kort na elkaar en twee keer een koude douche. Konden onze jongens de achterstand tegen Standard op de valreep nog tot een gelijkspel ombuigen, dan was op Westerlo het kalf na een halfuur met 4-0 hopeloos verdronken. We zagen nog niet vaak een ploeg alle vier zijn aanvallen in een doelpunt omzetten. Cercle lag op het middenveld nochtans niet onder, maar Westerlo speelde vier keer onze defensie als miniemen uit verband. Had Utkus een slaapmiddel gekregen? Waarom ging Warleson te vroeg plat bij het uitkomen?

Wanneer Cercle eindelijk de vijfde aanval van de match kon opzetten, was het zowaar opnieuw een Westelse voet die de owngoal binnentikte. Van dan af leverde de strijd weinig fraai voetbal af, tot frustratie aan beide zijden. Na een reeks gele kaarten en zelfs een rood exemplaar voor de thuisploeg redde de 4-2 van Nazinho op het einde van de toegevoegde tijd slechts de eer.

Slordigheid blijft een probleem

Dit waren pas de eerste twee wedstrijden van de terugronde met een minder resultaat dan in de heenronde. Maar in tegenstelling tot de zes op zes in de heenmatchen is amper één op zes tegen twee lager gerangschikte ploegen nefast voor onze aansluiting met de top zes. Om het tegen uitgekookte tegenstanders kalm en efficiënt af te maken, zijn talent en inzet alleen niet voldoende. De versterkingen die in januari aangetrokken werden, zijn opnieuw jonge gasten. We zullen het dus met de typisch jeugdige ups en downs moeten blijven doen. Ach wat: als dat ons grootste probleem is, dan zijn we gelukkige mensen.

Wat echter meer zorgen baart, was opnieuw de slordigheid van uitvoering. Wat baat het van tot de meest lopende ploegen ter wereld te behoren, als je die tomeloos verbruikte energie lomp verknoeit bij het binnenkomen van de zone van de waarheid? Na het verkwiste spel in Genk deed dit ook tegen Standard en op Westerlo weer pijn aan de ogen.

Muslic bedankt supporters in Westerlo

Zondag komt er een nieuwe kans om te tonen dat we onze reputatie van ‘best of rest’ waard zijn. Wat STVV donderdagavond tegen KAA Gent presteerde, gebeurde na de deadline van deze column. Tot nog toe nestelen de Kanaries in het veilige midden van de klassering en zijn ze niet te onderschatten.

In Westerlo ging coach Muslic de 200 meegereisde supporters persoonlijk bedanken voor hun steun op de midweektrip. Daarna zette hij op persconferentie zijn team uit de wind met de mededeling dat zijn wedstrijdvoorbereiding beter had gekund. Maar wie bij deze grote meneer tussen de lijntjes kan luisteren, snapt dat hij in aanloop naar Cercle-STVV pittige instructies zal geven. Hopelijk levert zijn huiswerk deze keer wel de volle puntenbuit op.