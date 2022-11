Jonas Taillieu over toekomst KM Torhout na Stijn Meert: “Het hoofd koel houden en reageren op het veld”

Het zijn woelige weken bij KM Torhout. Nadat hij een paar weken geleden al eens overnam, neemt Geert Versavel weer het roer over van Stijn Meert, die zijn ontslag kreeg na een 0 op 6. Jonas Taillieu omschrijft hoe de spelersgroep met de situatie omgaat.

De 0 op 6 tegen Erpe-Mere en Dikkelvenne, waardoor KM Torhout wegzakte naar een 16de plaats, zijn Stijn Meert uiteindelijk fataal geworden. Zondag besliste het bestuur om zijn T1 te ontslaan. “Hoewel we als promovendus nuchtere ambities hadden, kunnen we niet ontkennen dat we dit seizoen al op meer dan zeven punten hadden gehoopt”, geeft verdediger Jonas Taillieu toe. “Na de stunt tegen Petegem lieten we het afweten tegen twee ploegen die in onze buurt staan. Vooral tegen Dikkelvenne was het over de volledige lijn onvoldoende.”

Punten sprokkelen

“Daar een duidelijke reden voor aanwijzen, is lastig. Wat wel zeker is: wij zijn een ploeg die het van z’n inzet en mentaliteit moet hebben. Vooral thuis is dat een grote troef, maar afgelopen weekend was dat niet het geval. Tegen rechtstreekse concurrenten kunnen we ons dat niet veroorloven. Dat beseffen we ook als groep. Het is nu aan ons om alles intern te analyseren en daar onze lessen uit te trekken. Er heerst nog rust binnen de groep, maar we weten ook wel dat we zo snel mogelijk weer punten moeten sprokkelen.” De 23-jarige Izegemnaar had een goeie band met ontslagen coach Stijn Meert. “Ik werkte bij Zulte Waregem al onder Stijn en heb het altijd goed met hem kunnen vinden. Hij was ook een van de redenen waarom ik destijds de overstap maakte van Knokke naar KM. Op zo’n moment moet je echter de beslissing van het bestuur respecteren. Er is wederzijds respect tussen Stijn en de spelersgroep, maar als speler hou je je zo weinig mogelijk met extrasportieve randzaken bezig. Wij wensen Stijn veel succes in de toekomst en focussen ons nu op het sportieve en de toekomst.” Onder leiding van Geert Versavel hoopt KM de komende weken weer aan te knopen met enkele overwinningen. “Ook toen Stijn twee weken geleden op non-actief werd geplaatst, heeft T2 Geert Versavel al bewezen dat hij alles in zijn mars heeft om deze groep te leiden. Als spelers weten we hoe Geert werkt, dus dat zal geen aanpassing meer zijn. Het is aan de groep om te bewijzen dat we weerbaar zijn. We houden het hoofd koel en er is geen reden tot paniek, maar we moeten even terug naar de basis. We beseffen dat het beter moet en zullen reageren op het veld.”

‘Gameplan’

Te beginnen met de lastige verplaatsing van zondag naar Brakel, een ploeg die vijf puntjes meer telt dan KM. “We zullen ongetwijfeld met een goed gameplan naar daar afzakken. Brakel is altijd een moeilijke verplaatsing, maar als we allemaal goed onze taken uitvoeren, kunnen we daar zeker iets rapen. Als de mindset goed zit, zijn we met deze groep tot veel in staat”, besluit Jonas.

Zondag 6 november om 15 uur: Olsa Brakel A – KM Torhout A.