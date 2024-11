Come Together Award voor Fusion Oostende

Op de tweede editie van de Come Togethet Awards hebben de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Association Clubs Francophones de Football (ACFF) vrijdag Fusion Oostende (in de categorie amateurclub), Standard Luik (categorie profclub) en VZW Juna Foot (categorie Supportive Organization) in de bloemetjes gezet voor initiatieven om voetbal inclusiever te maken en discriminatie en racisme te weren.

Fusion Oostende wil met ‘#ookmeisjeskunnenscoren’ meer meisjes aan het voetballen krijgen. Gemengde teams bij de jeugd zijn het uitgangspunt, met in elke ploeg minstens dertig procent meisjes. Standard betrekt voetballers met een beperking in zijn werking. Met ‘Duo Kick-Off’ brengt de club mensen met een mentale of fysieke beperking samen in zijn opleidingscentrum, waar ze kennismaken met voetbal. De trainingen bestaan uit psychomotorische oefeningen met balspellen die de coördinatie tussen handen, voeten en ogen bevorderen. VZW Juna Foot, ook vorig jaar al genomineerd, heeft een Younited-ploeg opgericht en verwelkomt ook voetballers van Fedasil. Doe worden geïntegreerd bij de jeugdteams van Salm, Sart en Lierneux.

In juli werd een oproep gelanceerd naar de amateur- en profclubs om projecten te nomineren, en ook VZW’s konden zich kandidaat stellen. Een jury – bestaande uit juryvoorzitter Thierry Witsel, Red Flame Kassandra Missipo, Rode Duivel Arthur Theate, Sana Sellami (Diversity Board) en Nicolas Theodoroudis (Lotto) – kozen drie winnaars. ? ?

Thierry Witsel maakte van de gelegenheid gebruik om een samenwerking aan te kondigen tussen zijn VZW Stop Racism In Sport en de KBVB. Samen lanceren ze een online cursus om clubs, coaches, spelers en bestuurders te helpen in de strijd tegen racisme en discriminatie. Ze bieden concrete tips en handvaten aan.

“Racisme en discriminatie kunnen voetballers, en andere sporters, enorme schade toebrengen. Dat was het geval toen mijn zoon Axel jong was, en helaas is het vandaag nog te vaak het geval”, zegt Thierry Witsel in een persbericht van de KBVB. “Ik zal mij dan ook blijven inzetten voor de waarden van sport, en mijn steentje bijdragen aan een eerlijkere, rechtvaardigere en respectvollere sport. Ik ben dankbaar dat ik al deze waardevolle initiatieven heb leren kennen dankzij de Come Together Awards.”

“Voetbal is de meest toegankelijke sport, en toch is de stap voor sommigen nog te groot”, verklaarde Red Flame Missipo. “Ik ben dan ook erg blij met de initiatieven van vele clubs, en hoop dat er nog meer zullen volgen. We hebben iedereen nodig om onze sport echt compleet te maken.”

“Voetbal is meer dan een sport, het is een manier om te spelen, te groeien en te verbinden”, klinkt het bij Rode Duivel Arthur Theate. “Dat moet mogelijk zijn ongeacht huidskleur, afkomst of geaardheid. Ook voor voetballers met een beperking, en over de taalgrenzen heen.”

Vorig jaar waren Lyra Lierse, AA Gent en VZW ÊKHÔ Sport de laureaten van de eerste Come Together Awards. De prijzen kaderen in de bredere campagne ‘Come Together’ die de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League in 2021 lanceerden om de strijd tegen discriminatie en racisme op te voeren. Er werd bijvoorbeeld een meldpunt opgericht waar feiten van discriminatie en racisme geregistreerd worden, er is een inclusiemanager aangesteld, er is een ‘Diversity Board’ en een Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme en er worden opleidingen georganiseerd over diversiteit en de aanpak van discriminatie in voetbalclubs.