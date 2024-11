Met het initiatief #ookmeisjeskunnenscoren is de amateurvoetbalploeg Fusion Oostende genomineerd voor een Come Together Award. Met deze award bekronen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League initiatieven die inclusie binnen het voetbal bevorderen en discriminatie tegengaan.

De reden voor de nominatie ligt hem in de manier waarop Fusion Oostende meisjes weet te enthousiasmeren, kansen én ondersteuning biedt binnen het voetbal. Fusion Oostende trekt resoluut de kaart van een geïntegreerde werking, waar meisjes net als jongens een plaats hebben. Gemengde teams bij de jeugd zijn het uitgangspunt: elke categorie heeft minstens 30 procent meisjes. Bij de U10 bestaat de helft van de ploeg zelfs uit meisjes. En met succes. “De gemengde ploegen winnen vaker matchen dan dat ze verliezen en de U15-ploeg speelt zelfs vaak kampioen, ook al moeten ze vooral tegen volledige jongensteams spelen”, vertelt voorzitter en bezieler Bruno Lamelyn.

De club voert actief campagne om nog meer meisjes aan te trekken – op het voetbalveld, maar ook in de sportieve staf en het bestuur. “Wij zijn nu zo’n tien jaar bezig met buitenvoetbal. Sinds 2016 zijn ook de meisjes erbij gekomen nadat de vraag kwam op enkele jeugdploegen van de Opexgirls op te nemen. Het meisjesvoetbal was toen echter nog niet zo populair waardoor ze niet elke week competitie hadden. Bij de oudere groep waren er ook niet genoeg spelers voor een volledige ploeg en daardoor beslisten we meteen om voor een gemengde ploeg te gaan. Daar konden we bewijzen dat het eigenlijk wel werkt. De meisjes die uit een gemengde ploeg komen zijn veel beter dan als uit een niet-gemengde werking komen”, zegt de voorzitter.

Stijging

De visie leidde al tot een stijging in het aantal meisjes dat voor voetbal kiest. “We telden 76 meisjes/dames aan de start van het seizoen en daar zijn er nog een 5-tal meisjes bijgekomen. Ten opzichte van zo’n 5 jaar geleden is er een verdubbeling in het aandeel actieve meisjes. Ook het bestuur bestaat voor de helft uit vrouwen. Voor wat betreft de sportieve staf tellen we op vandaag 5 vrouwelijke trainers/begeleiders op een totaal van ongeveer 20 trainers/begeleiders. Binnen het team vrijwilligers zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid.”

Er wordt gemengd gespeeld tot op de leeftijd van 16 jaar. “Daarna stromen de meisjes door naar ons eerste elftal damesploeg. We zien ook vaak dat we een springplank zijn voor de dames.”

Fusion Oostende wil af van het hokjesdenken en pleit voor een meer gemengde werking over heel het land. “Als je anno 2024 van de ouders van een jongen de vraag krijgt om van ploeg te veranderen omdat er teveel meisjes in zijn groep zitten dan besef je dat er nog heel wat werk aan de winkel is.”

De nominatie voor de Come Together Awards is voor Fusion Oostende een belangrijke erkenning vanuit de federatie. Ze hopen met hun nominatie hun resultaten en best practices in de verf te zetten en daardoor meer ploegen te inspireren om te kiezen voor een gemengde werking.