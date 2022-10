“In eigen huis is de focus net iets beter”

Negen op negen thuis, nul op twaalf buitenshuis: KSV Veurne moet het voorlopig van z’n thuisreputatie hebben. Na de nederlaag in WS Lauwe wil groen-geel in eigen huis tegen Oostnieuwkerke de punten weer thuishouden.

“Thuis lukt het inderdaad allemaal wat makkelijker”, bevestigt Ruben Verstraete. “Iedereen lijkt in eigen huis net iets meer gefocust en wil die ongeslagen reeks verderzetten. Misschien heeft het er ook mee te maken dat we ploegen over de vloer krijgen die het gewoon zijn om in eigen huis op een perfecte grasmat te spelen en die op ons veld dan wat in de problemen komen.”

Ook zaterdag, thuis tegen Oostnieuwkerke, wil Veurne z’n thuisreputatie bevestigen. “Iedere match is belangrijk, maar omdat we in Lauwe een steek lieten vallen, willen we dit weekend zeker winnen. Vooral ook omdat we niet onderin terecht willen komen. Omdat Oostnieuwkerke onder ons staat, zal het extra gemotiveerd zijn. We zullen van bij het begin gefocust moeten zijn.”

Vertrouwen

De 24-jarige Westendenaar viel drie weken voor de seizoenstart geblesseerd uit. “Omdat ik me forceerde om sneller te kunnen spelen, heb ik een aantal matchen met pijn afgewerkt. Nu gaat het al wat beter, maar als je de start mist en in het begin wat aan de kant werd geschoven, mis je wat vertrouwen en matchritme. In Lauwe werd ik aan de rust nog vervangen voor een extra verdediger. Iets waarbij ik me vragen stelde, maar goed, de keuze van de coach moet je respecteren. Ik ben wel tevreden over het feit dat ik al enkele weken mijn kans heb gekregen. Daaraan trek ik me op. Elke kans die ik krijg, probeer ik met beide handen te grijpen.” (SB)

Zaterdag 22 oktober om 19.30 uur: KSV Veurne – KSK Oostnieuwkerke.