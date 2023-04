Germaj Rousseau (SK Snaaskerke) neemt strafschop en maakt punt van de redding

SK Snaaskerke staat in de degradatiezone en heeft elk punt nodig om alsnog het behoud te verzekeren. Zaterdag kwam Dosko Beveren op bezoek. Groenzwart kreeg net na de rust een ongelukkig doelpunt tegen en was heel de tweede helft, wanhopig op achtervolgen aangewezen.

In extra tijd wees ref Depuydt naar de stip, na handspel in de rechthoek. Germaj Rousseau zette de strafschop om, 1-1 op de valreep en misschien het punt van de redding. Er blijven nog drie wedstrijden om het vel te redden.

“Het was spannend tot de laatste seconden”, geeft Germaj Rousseau toe. “In de eerste helft misten we, met een bal op de paal, de kans om op voorsprong te komen en de match te winnen. Net na de rust slikten we een spijtig doelpunt. Beveren kon massaal achteruit leunen en op de counter loeren. Wij probeerden aan te vallen op zoek naar de gelijkmaker, maar telkens liep het scheef bij de laatste pas. Beveren kreeg nog een rode kaart en daardoor kwam er nog wat extra tijd bij.”

“Na hoekschop was er een duidelijk handspel in de rechthoek en ik kreeg een ideale kans om gelijk te maken. Ik ben kalm gebleven en schoot voor de vierde keer raak vanop de stip. Dat puntje hebben we uit de brand gesleept. Er blijven nu nog drie wedstrijden. en het zal vechten zijn tot de laatste dag om het behoud te verzekeren.”

Nar Jong Male

Germaj Rousseau (22) heeft Ethiopische ‘roots’. Hij woont in Brugge, is leerkracht L.O. en Aardrijkskunde. Na twee seizoenen SK Snaaskerke trekt hij volgend seizoen naar Jong Male.

“Ik heb bij de beloften van AA Gent en KV Oostende gespeeld, werd twee keer geopereerd aan de meniscus en kon pas na twee jaar revalidatie hervatten bij SK Snaaskerke. Ik was blij dat ik weer blessurevrij kon shotten. heb twee leuke seizoenen beleefd en ik wil me nu nog drie wedstrijden inzetten om het behoud te verzekeren. Het zou jammer zijn voor de hele club en de supporters, moest we zakken. We zullen er samen voor knokken dat het niet gebeurt!”

