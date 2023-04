Erevoorzitter Rik Verstraete reikt na mislukte fusie hand naar Raad van Bestuur: “Bereid om mee de toekomst voor te bereiden”

Het was een bewogen avond donderdag in het Crackstadion. Op de algemene vergadering werd een mogelijke fusie met de buren van Sassport Boezinge afgeblazen. 24 leden stemden voor en 19 tegen, maar er was een vier vijfde meerderheid nodig. Erevoorzitter van het vroegere KVK Ieper Rik Verstraete is tevreden dat de fusie niet doorgaat, maar betreurt hoe alles verlopen is.

Rik Verstraete (72) was jarenlang voorzitter en later erevoorzitter van KVK Ieper. Tien jaar geleden kwam er een alliantie met KBS Poperinge en werd Willy Lamaire de voorzitter. Rik was ondervoorzitter van KVK Westhoek van 2012 tot 2016 en werd daarna lid van de algemene vergadering. Hij was donderdagavond dan ook aanwezig om de fusieplannen te bespreken. “Gerechtigd correspondent Geert Glorie had een mooie presentatie voorbereid, maar het plan dat voorlag was hoogst onvolledig”, zegt Rik. “De voorwaarden om een fusie erdoor te krijgen zitten vervat in het bondsreglement en er ontbraken te veel zaken. Er werd wel voorgesteld hoe de nieuwe club zou heten, in welke kleuren ze zouden spelen en waar er zou gevoetbald worden.”

Onduidelijkheid op financieel vlak

“Op financieel vlak misten velen onder meer de jaarrekening van beide clubs en een begroting voor volgend seizoen. Ook over de statuten, de nieuwe raad van bestuur, de beleidsnota, de nieuwe voorzitter en wie de trainersstaf zou vormen, kon er geen duidelijkheid gegeven worden. Op gebied van jeugd zit je met een niveauverschil tussen de beide clubs en is er een substantieel verschil in lidgelden. Bij de jeugdwerking zitten er heel veel belanghebbenden. Ik las bovendien in de pers dat de staf van Boezinge zou overnemen bij een eventuele fusie. Er zitten trainers van KVK Westhoek in de vergadering, die dus over hun eigen ontslag hadden kunnen stemmen.”

Geen verloving gehad

Rik is tevreden dat de fusie er niet komt. “De deconfiture die we vandaag meemaken, is een bewijs dat het alliantieverhaal met KBS Poperinge compleet mislukt is. Ik vernam dat de gesprekken pas enkele maanden geleden opgestart werden. Een fusie is als een huwelijk en hier was er niet eens een verloving. Je moet elkaar als club nog beter leren kennen en mag niet te snel gaan. Misschien hadden ze de vergadering een maand eerder kunnen plannen? Dan was er nog tijd om een antwoord te geven op onze vragen, nu is het te laat.”

“Er zijn wonden geslagen en er zijn alleen maar verliezers”

Ook al is hij tevreden dat het plan van tafel werd geveegd, toch zit hij met een wrang gevoel. “Er zijn bepaalde wonden geslagen. Ik denk dat er alleen maar verliezers waren op de vergadering. KVK Westhoek heeft nu nog twee opties: handhaving in tweede nationale of de degradatie naar derde. Het is een illusie om te denken dat je met een fusieploeg zou meedraaien in tweede of derde nationale. Trouwens, hoeveel supporters zouden er vanuit Boezinge naar Ieper afzakken? Ik denk geen! En de spontaan gegroeide supportersweerstand van de Ieperse supporters zou er ook voor kunnen gezorgd hebben dat deze groep wegbleef.”

Werkgroep starten

Volgens Rik is de de Raad van Bestuur te beperkt in aantal. “Er is nood aan vers bloed en ik heb na de vergadering mijn hand uitgestoken naar enkele van de overgebleven leden van de Raad van Bestuur. Samen met enkele andere voormalige bestuursleden zijn we bereid om een werkgroep te starten en de toekomst van de club voor te bereiden. Wij bieden onze ervaring en knowhow aan. Het is nu aan de mensen met een mandaat om daar op te reageren.”