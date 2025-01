De helft van de zaterdagavondwedstrijden in het West-Vlaams provinciaal voetbal uitgesteld

Voetbal Vlaanderen besloot voor West-Vlaanderen niet over te gaan tot een algemene afgelasting. Zaterdag werden er al heel wat jeugd- en reservewedstrijden door de clubs zelf of ter plaatse afgelast. Gisteravond bleek dat zowat de helft van de wedstrijden in het provinciale voetbal ook uitgesteld waren: 22 van de 46 te spelen matchen. Net niet de helft dus. Derde provinciale C spande daarin de kroon, alle zeven de voorziene wedstrijden gingen er niet door. Ook in tweede provinciale B (3/3) en vierde provinciale C (4/4) werd er geen enkele match gespeeld.

Het is dus vooral in het zuiden van onze provincie dat men overging tot afgelasting. Zaterdagmiddag werd ook al de wedstrijd in derde amateurklasse van Mandel United (tegen Drongen) afgelast, de Oost-Vlamingen moesten dus ‘s avonds niet afzakken naar Izegem. In tweede en derde afdeling gingen de meeste matchen wel door. Heel wat ploegen beschikken ondertussen ook over kunstgras op hun (eerste) veld, maar op een bevroren kunstgrasveld spelen is eigenlijk ook niet toegestaan. Op een gewoon grasveld moeten de lijnen vrij gemaakt worden en beslist de scheidsrechter ter plaatse.

In derde provinciale C (zie hieronder) werden dus alle matchen uitgesteld. Ook die van Jong Anzegem versus Olympic Ledegem. De bezoekers hadden zich wel de moeite getroost om de (verre) verplaatsing te maken, maar kregen dus daar te horen dat er niet gespeeld zou kunnen worden.