Club Brugge dient in september een gewijzigde aanvraag voor nieuw voetbalstadion in

Club Brugge zal in september 2023 een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite indienen bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

De vorige vergunning voor een nieuw stadion in Sint-Andries werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Club Brugge neemt de opmerkingen van de raad ter harte en werkt met zorg hard aan een nieuwe aanvraag. Eind augustus zal Club Brugge een infomoment organiseren voor de buurt om de nieuwe aanvraag toe te lichten, voorafgaand aan het indienen van het nieuwe dossier”. Dat meldt de woordvoerder van Club.

Openbaar onderzoek

Tijdens de Brugse gemeenteraad eerder deze week meldde burgemeester Dirk De fauw dat het openbaar onderzoek naar de gewijzigde parkeermaatregelen bezig is : “Tegelijkertijd past Club Brugge de mobiliteitsstudie aan. Het is dan aan de Vlaamse regering om een nieuwe omgevingsvergunning op te stellen, waartegen dan eventueel weer beroep kan aangetekend worden bij de raad voor vergunningsbetwistingen…”

Door zijn parkeerreglement deels te herschrijven hoopt Brugge deels tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning voor het nieuwe Clubstadion schrapte. “We werken aan de aanpassing van onze stedenbouwkundige verordening”, stelde urbanisatieschepen Franky Demon al vijf maanden geleden.

Vernietigd

In februari heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een nieuw voetbalstadion op de site van het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries vernietigd. Omwonenden stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning, die de Vlaamse Regering in oktober 2021 verleende, aan te vechten.

De Raad willigde het beroep in en vernietigde de vergunning, de Raad haalde daarvoor twee redenen aan. De vergunning miskent de bouwverordening van de stad Brugge, die vereist dat een parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost. De Vlaamse Regering oordeelde volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings. Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht.

Daarnaast stelde de Raad dat de Vlaamse Regering de kritiek van de buurtbewoners onvoldoende weerlegd heeft in haar besluitvorming….

Lees ook:het Brugs stadiondossier