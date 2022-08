KVK Westhoek bekert verder na winst tegen Jong Lede: “Patro Eisden speelt een reeks hoger en is ambitieus”

KVK Westhoek speelt in de vijfde ronde van de Beker van België op het veld van Patro Eisden. Tegen Jong Lede hadden de Ieperlingen strafschoppen nodig om de wedstrijd te kunnen winnen.

Westhoek bekert verder en daarmee is alles gezegd over een zwakke wedstrijd van beide ploegen. “Laat ons zeggen dat we niet op niveau speelden”, vertelt assistent-trainer Dominique Cauwelier. “In de eerste helft speelden we te traag en te stereotiep, er zat geen diepgang in ons spel. Na de rust speelden we met drie aanvallers aangezien we in het wedstrijdverloop toch bovenlagen, maar ook dat leverde geen uitgespeelde kansen op. Het was dus wel beter, maar we vonden de weg naar doel niet. In de verlengingen vielen wel twee doelpunten. De mee opgerukte Jarne Jodts werd in de grote rechthoek geduwd en Liam Prez zette de strafschop om. De bezoekers zorgden na een onterecht toegekende hoekschop voor de gelijkmaker via Ringoet die de bal van dichtbij binnenkopte.”

Doelman uitblinker

“Op dus naar strafschoppen waarin doelman Gilles Vercruysse zijn kunnen toonde. In de eerste verlenging had hij ons al eens voor een achterstand behoed toen hij tijdig uit zijn doel kwam om de bal te ontzetten. Hij stopte ook de eerste twee stafschoppen van de bezoekers die daardoor onder druk kwamen te staan. Laurenz Simoens, Valentin Mahieu, Liam Prez en Yentl Dewilde scoorden voor Westhoek, Jarne Jodts zag zijn elfmetertrap gestopt. Jong Lede benutte drie stafschoppen, waardoor we met 4-3 na de strafschopreeks nog een ronde verder bekeren. Met Gilles Vercruysse en Maxence Dannel beschikken we over twee uitstekende doelmannen. Ze houden elkaar scherp. Het is aan de coach om te kiezen wie de voorkeur krijgt, maar de keuze is nog niet gemaakt.”

Naar Maasmechelen

Zondag wacht Westhoek de verre verplaatsing naar Maasmechelen, waar Westhoek in de vijfde ronde van de Beker van België uitkomt tegen Patro Eisden uit de eerste amateurafdeling. “Die ploeg speelt een reeks hoger en is heel ambitieus, maar in de bekercompetitie kan het alle kanten uit”, vervolgt Dominique Cauwelier. “Jammer dat Robaeys met een achillespeesontsteking drie maanden out is, Gantois begint te trainen voor er sprake is van een kijkoperatie en Kabasele traint wel, maar mist fysiek. Coppin werd gewisseld door last aan de lies en Cremers werd gewisseld uit voorzorg voor een blessure aan de hamstrings.”

Zondag 28 augustus om 16 uur: Patro Eisden – KVK Westhoek.