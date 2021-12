Wegen van Frédéric Lazou en SK Elverdinge (4D) scheiden

Het barslechte seizoen van SK Elverdinge heeft trainer Frédéric Lazou zijn kop gekost. Elverdinge, die altijd hoge ambities heeft en meedoet voor een eindrondeticket, staat voorlopig op een teleurstellende 13de plaats. De beslissing kwam hard aan bij Lazou.

Afgelopen weekend verloor SK Elverdinge met het kleinste verschil tegen Marke B. Een zoveelste nederlaag voor Elverdinge, maar dat was niet de reden van het ontslag van T1 Fréderic Lazou. De beslissing werd namelijk al voor de partij tegen Marke B genomen. Elverdinge hoopte een mooi seizoen te draaien, maar bengelt helemaal onderaan en heeft nog weinig om voor te spelen. “Er zijn verschillende factoren waarom het misloopt”, steekt Lazou van wal. “We hebben blessures, een coronageval, … Het is een samenloop van omstandigheden. Het is roeien met de riemen die we hebben. Vooraf had iedereen meer verwacht, want in de weinige matchen die we speelden vorig seizoen, maakten we toch wel indruk.”

“Ik vind het echt jammer dat de samenwerking stopt. De resultaten zijn inderdaad niet goed, maar ik weet niet of het zoveel beter zal gaan met iemand anders. Ik hoop van wel, maar ik vind het een beetje dubbel. Het is de bedoeling dat ik het seizoen uitdoe, maar ik heb nog niks beslist. De gedrevenheid is wat weg. Ik heb al met enkele spelers gesproken en ze zouden het ook begrijpen mocht ik stoppen”, zo reageerde de coach eerder deze week. Donderdagnamiddag kwam dan het bericht dat hij met onmiddellijke ingang stopt. T2 Niels Hoflack neemt over tot het einde van het seizoen. Voor volgend seizoen zoekt de club een nieuwe T1.

Geschrokken

“De spelers zijn even hard geschrokken als ikzelf. Ik vind het een spijtig voorval, want de manier waarop vond ik raar. Ik had al zaken gehoord in de wandelgangen. Ik vind dat je eerst met de trainer zelf moet spreken, voor je het naar buiten brengt. Ik ben al een week aan het piekeren over wat ik nu gaan doen, maar ik weet het niet.”

Ook voorzitter Davy Bequoye reageerde op het ontslag van Frédéric Lazou. “We hadden voor het seizoen de ambitie om zolang mogelijk mee te doen voor de eindrondetickets en als je dan ongeveer halverwege de competitie op de 13de plaats staat, kun je moeilijk tevreden zijn. “We hebben inderdaad veel blessureleed en het draait ook niet zoals het moet. Het is jammer dat we Frédéric moeten bedanken voor bewezen diensten, maar we konden niet anders. Het behalen van een eindrondeticket is zo goed als onmogelijk geworden, maar we moeten toch nog een paar plaatsen opschuiven in het klassement. Helemaal tevreden zullen we nooit zijn na dit seizoen.”

Zaterdag 18 december om 18 uur: SK Elverdinge – Vlamertinge B.