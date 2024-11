Timothy Van De Wouwer volgend jaar hoofdcoach bij ZK Dentergem

De stoelendans in de trainerswereld in West-Vlaanderen blijft maar doorgaan. Zo zal Timothy Van De Wouwer volgend seizoen aan de slag gaan als coach van vierdeprovincialer KZ Dentergem. Hij was dit seizoen de assistent van Nico Rogge, maar de ex-spits schuift een rijtje op en wordt volgend seizoen de nieuwe T1.

Als 16-jarige debuteerde Timothy Van de Wouwer in het eerste elftal van KZ Dentergem. Bedoeling was dat hij vorig seizoen na twintig jaar naar de ambitieuze vierdeprovincialer zou terugkeren als speler, maar een zware blessure dwarsboomde deze plannen. Uiteindelijk bleef hij bij de Zonnekloppers als assistent, straks schuift hij dus een rijtje door.

Nico Rogge zou dan weer op weg zijn naar Jong Anzegem en daar de nieuwe T1 worden want Kris Furniere, de huidige coach, zet een stapje opzij om er sportief adviseur te worden. (SBR)