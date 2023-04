SK Elverdinge – Brielen Sport wordt een geladen derby: “Levensbelangrijke match”

Met SK Elverdinge – Brielen Sport staat zaterdagavond niet alleen een derby op het programma, maar ook een wedstrijd tussen twee clubs die nog strijden om de eindronde. “Het wordt een geladen derby”, voorspelt Alex Verlinde, trainer van de thuisploeg.

Dankzij een 2-4-overwinning op het veld van KSCT Menen sprong SK Elverdinge over Brielen Sport naar de vierde plaats in de klassering. Als ze komend weekend ook nog eens de maat kunnen nemen van hun buren, lopen ze vier punten uit. “Het is een wedstrijd die leeft bij beide ploegen”, aldus de Elverdingse trainer Alex Verlinde.

“Het wordt ongetwijfeld een geladen derby. We willen maar wat graag de drie punten thuishouden, maar revanchegevoelens hebben wij niet. Het klopt dat we daar verloren hebben, maar daar is mijn groep niet zo mee bezig.”

Eindrondeticket

Na Brielen kijkt Elverdinge ook nog RW Hollebeke, VK Langemark-Poelkapelle en FCE Kuurne in de ogen. Een programma dat kan tellen. “De top vijf is ons doel. Het spreekt voor zich dat we zo hoog mogelijk willen eindigen, maar zowel de derde als de vijfde spelen de eindronde. Het zou een enorme domper op de feestvreugde zijn mochten we die eindronde niet halen, want een ticket voor die felbegeerde eindstrijd ligt voor het grijpen.”

© EG

Ook bij de buren van Brielen Sport is men klaar voor het streektreffen. “Ik verwacht een spannende bedoening”, aldus de 25-jarige Nordin Gouwy. “Thuis hebben we met 3-1 gewonnen, maar was het ook geen gemakkelijke match. Ook nu verwacht ik een dergelijk wedstrijdverloop, met hopelijk terug Brielen als winnaar. Dan doen we haasje-over in de rangschikking en komt dat eindrondeticket alsmaar dichterbij. Dat blijft ook ons eerste doel nog voor dit seizoen.”

“Iedereen weet dat onze club klaar is om terug hogerop te spelen”

“In de eindronde zullen we dan voluit onze kans mogen wagen van het bestuur. Hun leuze is dat alles mag, maar niets moet. Maar iedereen weet dat onze club klaar is om terug hogerop te spelen. In dat opzicht werd er ook al geïnvesteerd naar volgend seizoen toe. Ook voor mij mag het straks derde provinciale zijn. Als ambitieuze sporter wil je immers zo hoog mogelijk spelen.”

Ook bij SK Elverdinge werd al werk gemaakt van volgend seizoen. T1 Verlinde blijft aan boord. “Ik zou niet weten waarom niet. We hebben al heel wat nieuwe spelers aangetrokken en zijn gevoelig versterkt. Mochten we via de eindronde stijgen naar derde provinciale, hebben we een ploeg die geen mal figuur zou slaan. Het zal natuurlijk knokken worden, maar dat is ook logisch. Je moet ook wat geluk hebben, hé. Maar daar denken we nog niet aan. Het belangrijkste is nu die levensbelangrijke match tegen Brielen.”

(IVDA/SBR)

Zaterdag 1 april om 19 uur: SK Elverdinge – Brielen Sport