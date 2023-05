Voetbal Vlaanderen maakt (voorlopige) reeksindeling voor seizoen 2023-2024 bekend; definitieve beslissing op woensdag 7 juni

Voetbal Vlaanderen heeft de provinciale reeksindeling voor komend seizoen klaar. Clubs kunnen nog bezwaar indienen tot zondag 4 juni om middernacht, op dinsdag worden de bezwaren behandeld en woensdag 7 juni worden de reeksen dan definitief bekend gemaakt.

Naar verwachting zal nog weinig gewijzigd worden aan de reeksen.

Eerste provinciale

In eerste provinciale zullen natuurlijk geen bezwaren zijn, er is maar één reeks met KSV Rumbeke als daler uit derde amateur, kampioenen Dottenijs Sp. en KSV Bredene en eindrondepromovendi KVC Ardooie en SK Westrozebeke als vijf nieuwkomers in de reeks.

Tweede provinciale

In tweede provinciale wordt weer de ‘oude benaming’ gebruikt. De kustreeks wordt weer 2A (niet 2B zoals vorig seizoen), de ‘Kortrijkse’ reeks wordt opnieuw 2B. Er wordt bij de reeksindeling een dwarse doorsnede van de provincie gemaakt, zodat een Westhoekploegen als KSK Vlamertinge A en KFC Poperinge (2B) niet bij KSV Diksmuide A en KSV Veurne A (2A) zijn ingedeeld. ‘Buren’ E. Hooglede (2A) en Club Roeselare (2B) zijn ‘gescheiden’.µ

Derde provinciale

In de A-reeks de Westhoekploegen met de ‘Roeselaarse’ teams KSV De Ruiter, SK Staden, VP Gits en Dosko Beveren A. In de B-reeks de ploegen uit de regio’s Tielt, Torhout en Brugge en kustploegen SC Lombardsijde en VV Westkapelle. De C-reeks bevat traditioneel de teams uit de Kortrijkse regio.

In de C-reeks ook vier B-teams met Mandel United, RC Waregem, Winkel Sp. en KVK Avelgem.

Vierde provinciale

In vierde provinciale ook heel wat B-teams, zoals Dottenijs B in de C-reeks (en niet Dottenijs A), een foutje dat in het voorstel sloop.

Opnieuw vier reeksen met in de A- en B-reeks 16 teams, in de C-reeks 17 ploegen en de D-reeks maar liefst 18 clubs. De provincie wordt in vier gedeeld waarbij de A-reeks de teams uit het noordwesten van onze gouw bevat. Ook Dosko Beveren B werd in die reeks opgenomen. In de B-reeks het noordoosten van onze provincie. In de C-reeks de ‘Kortrijkse’ teams en de D-reeks met zuidelijke Westhoek én KV Koksijde-Oostduinkerke B dat voor veel verre verplaatsingen staat. Omdat het A-team ook in vierde provinciale (de A-reeks) uitkomt, moest in een andere reeks een oplossing gevonden worden voor het B-team van de kustfusieclub. In vierde D ook nieuwkomers FC Dadizele Sport en KWS Lauwe B. RC Lauwe maakt een herstart en speelt zo opnieuw een derby.