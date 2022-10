Derby voor Niels Hoflack (SK Elverdinge – 4D): “We willen maar wat graag op dit elan verdergaan”

Met een 15 op 21 is SK Elverdinge uitstekend aan het seizoen begonnen. Zondag staat de topper tegen GS Voormezele op het programma. Assistent-trainer Niels Hoflack blikt vooruit.

De troepen van Alex Verlinde versloegen afgelopen weekend Sassport Boezinge B met 1-3. Assistent-coach Niels Hoflack is enorm tevreden met de huidige gang van zaken. “De partij tegen Voormezele wordt een duel op het scherpst van de snee”, weet Hoflack. “Als we spelen zoals de voorbije wedstrijden, maken we een goede kans. Als we winnen, komen we op gelijke hoogte van Voormezele.”

“Goede trainer”

Alex Verlinde is bezig aan zijn eerste avontuur als hoofdtrainer van een eerste ploeg. Maar hij maakt enorm veel indruk naast de lijn. “De samenwerking verloopt zeer goed”, vertelt Hoflack. “Zijn trainingen zijn van een hoog niveau en hij ligt enorm goed in de groep. Ik heb nog met hem samengespeeld in Elverdinge. Ik wist dat er een goede trainer in hem schuilde. Hij gebruikt zijn ervaring als speler en ook de cursus die hij gevolgd heeft, stuwt hem naar een hoger niveau. Hij is een van de beste trainers waar ik al mee samenwerkt heb.”

SK Elverdinge droomt stiekem van de eindronde, maar ze spreken die ambitie niet uit. “We willen beter doen dan vorig seizoen. We kampten toen met veel blessures. Dit jaar zijn we goed uit de startblokken geschoten. We willen maar wat graag op dit elan verdergaan. De toekomst ziet er rooskleurig uit.”

Kuurne en Langemark

“Kuurne en Langemark zijn voor mij de twee titelfavorieten. Ik heb beide ploegen nog niet aan het werk gezien, maar blijkbaar zijn ze echt wel een klasse beter dan de rest. Dit weekend hebben ze elkaar bekampt en hebben ze 0-0 gelijkgespeeld. Ik ben benieuwd wie op het einde van de rit aan het langste eind zal trekken.” (IVDA)