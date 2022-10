Broers Roelens spelen bij SK Elverdinge (4D) voor het eerst samen

Nelson en Travis Roelens zijn dit jaar twee van de vele nieuwkomers bij SK Elverdinge. De broers, die afkomstig zijn uit het Oost-Vlaamse Ronse, spelen voor het eerst samen. Ze mikken met hun nieuwe club op de eindronde.

“Ik woon intussen bijna 8 jaar in Menen”, vertelt Nelson die met zijn 32 jaar de oudste van de twee is. “In 2013 startte ik met mijn partner een reisbureau. Het is mijn zevende jaar in de Westhoek. Na een jaar Jonkershove volgden vijf jaren bij Sparta Dikkebus. Ik heb veel plezier beleefd bij de Spartanen, maar er was geen goede klik met trainer Thierry Clatot. Een teken om andere oorden op te zoeken.”

Travis is 25 jaar en woont nog altijd in Ronse. Hij werkt als chauffeur. “Het is een uur rijden naar de training, maar we spreken telkens af in Menen”, zegt Travis. “Van daaruit rij ik mee met Nelson richting Elverdinge. Ik heb de voorbije jaren gespeeld bij nationalers Ronse, Sparta Petegem en Deux Acren.”

“Vorig jaar speelde ik bij Vlaamse Ardennen, in de Oost-Vlaamse eerste provinciale. Ik speel nu op een lager niveau, maar ik doe het puur voor het spelplezier en om samen te spelen met mijn broer. Met Mathis Michaux hebben we trouwens nog een halfbroer die voetbalt. Hij is nog maar 17 en speelt nu bij Vlaamse Ardennen. Wie weet spelen we ooit wel alledrie samen.”

Het is dus de eerste keer dat jullie samen spelen?

Nelson Roelens: “Klopt en dat is toch wel speciaal. Oom Geert Vantomme trok al enkele jaren aan mijn mouw om eens voor deze club te spelen.”

Travis Roelens: “Ik had nog niet echt van Elverdinge gehoord, maar toen er wat interesse was, ben ik de club wel beginnen volgen.”

Welke posities bekleden jullie en wat is het individuele doel dit seizoen?

Nelson: “Ik ben diepe spits en moet dus voor doelpunten zorgen. Tot nu toe lukte dat vier keer, al speelde ik niet elke match mee. Mijn doel is om de kaap van 15 goals te ronden dit jaar.”

Travis: “Ik moet als nummer tien voor de aanvoer zorgen richting Nelson. Er is dus een connectie op en naast het veld. Op dit moment staan er één doelpunt en één assist achter mijn naam. Ik hoop dat we snel nog meer automatismen kunnen kweken zodat ik mijn statistieken nog kan opschroeven.”

Kunnen jullie eens elkaars kwaliteiten beoordelen?

Travis: “Nelson is een hele sterke en balvaste spits. Als ik de bal inspeel, weet ik dat hij hem niet snel zal verliezen.”

Ook in deze moeilijke tijden blijven we trotse supporter van Anderlecht

Nelson: “Travis heeft een heel sterke technische bagage, hij leest het spel goed en is kopbalsterk. En na de match zijn we allebei ook heel sterk in de nabespreking.” (lacht)

Hoe evalueren jullie de seizoensstart met de ploeg?

Travis: “Met vijf zeges in acht matchen mogen we niet klagen. Het is beter dan vorig seizoen en met de vele jonge gasten is er nog progressie mogelijk.”

Nelson: “Inderdaad, het mooiste moet nog komen. Slechts in één van de drie verliespartijen vond ik ons de mindere, vorig weekend tegen Voormezele. Tegen Wevelgem troffen we bijvoorbeeld enkele keren onfortuinlijk het doelhout. We blijven hard werken en hopen op het einde van rit een eindrondeticket te bemachtigen. De samenwerking met onze coach is trouwens top.”

Voor dat eindrondeticket wordt er zaterdag best gewonnen in en tegen Vlamertinge B?

Nelson: “Dat zou moeten lukken, ja. Ik ken de ploeg door oefen -en bekermatchen en ik denk wel dat we daar drie punten moeten kunnen halen.”

Travis: “Het is bovendien een wedstrijd op kunstgras en dat is ideaal voor ons.”

Vervolgens krijgen jullie nog drie laagvliegers en twee toppers op jullie bord.

Nelson: “Je krijgt het nooit op bestelling, maar de onderste ploegen moeten we allemaal moeiteloos kunnen verslaan. Daarom hoop ik dat we met 12/12 naar het tweeluik Kuurne-VKLP kunnen.”

En spelen jullie volgend jaar weer samen?

Travis: “Dat zou ik zeker zien zitten, we amuseren ons hier. We hebben trouwens veel familie in de Westhoek.”

Nelson: “Inderdaad, en het West-Vlaams dat verstaan we probleemloos. Zelf praten? E bitje met eki. We doen trouwens nog meer dingen samen. Zo gaan we regelmatig naar Anderlecht kijken. Ook in deze moeilijkere periode blijven we trotse supporter.”

Zaterdag 29 oktober om 18.45 uur: KSK Vlamertinge B – SK Elverdinge.