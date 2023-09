Zowel Beaufort Middelkerke als FA Nieuwpoort willen derby winnen: “Het is David tegen Goliath, maar ooit won David dat duel”

Voor de kustploegen staat in de voetbalcompetitie van vierde provinciale A heel regelmatig een derby op het programma. Dergelijke partijen zijn niet enkel voor de supporters leuke wedstrijden, maar ook de spelers kijken vaak uit naar deze confrontaties. Zaterdag ontmoeten Beaufort Middelkerke en FA Nieuwpoort elkaar in zo’n onderlinge burenstrijd.

Bij de fusie tussen SK Spermalie Middelkerke en Davo Westende opteerde het bestuur van de nieuwe club op de ontwikkeling en de verankering van de eigen jeugdspelers. Op termijn wil Beaufort Middelkerke immers een fanionploeg op de mat zetten met hoofdzakelijk spelers uit de eigen jeugdwerking. De jeugdwerking is bijgevolg de belangrijkste pijler van de nieuwe fusieclub.

Doorstroming

Wellicht daarom vergelijkt Johnny Vanmullem (58), die aan zijn derde seizoen bezig is als coach van Beaufort Middelkerke, de wedstrijd van komend weekend met de legendarische strijd tussen David en Goliath. “De club heeft resoluut de kaart van de jeugd getrokken en ik sluit me daar volledig bij aan. Er zijn weinig ploegen in vierde provinciale die met zo’n jeugdig elftal aantreden als dat van mij. Vorig weekend was de gemiddelde leeftijd van mijn jongens amper 20 jaar. Ze deden het prima, want we wonnen met ruime cijfers op het veld van WS Bulskamp. In het tussenseizoen vertrok zelfs één van mijn betere spelers, maar ik kan me daarbij neerleggen. Het is normaal dat goeie spelers op een bepaald moment beslissen om op een hoger niveau te gaan spelen. Op deze manier is er doorstroming en kunnen andere jeugdspelers zich weer bewijzen in het fanionelftal.”

Andere visie

Bij FA Nieuwpoort spelen verschillende jongens die eerder al hun strepen verdienden in een hogere reeks. “Deze club hanteert een andere visie en wil met ervaren spelers zo snel mogelijk promoveren. Vorig jaar lukte het bijna, maar dit jaar gaan ze ongetwijfeld voor de titel. Hun spelers hebben meer ervaring dan mijn jongens, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden en we geven ons op voorhand zeker niet gewonnen. David haalde het uiteindelijk ook van Goliath. Waarom zouden wij niet kunnen winnen van FA Nieuwpoort”, besluit Vanmullem.

Ook bij FA Nieuwpoort leeft de derby van komend weekend. “Het wordt ongetwijfeld een geladen en nerveuze wedstrijd”, weet Lieven Verkindere, die sinds dit seizoen de kustploeg onder zijn hoede heeft. “Er lopen in mijn team immers enkele spelers rond die een verleden hebben bij één van de clubs, die destijds deel uitmaakten van de fusie. Voor mij persoonlijk is het een wedstrijd als alle andere. Ik woon in Oostnieuwkerke en beleef deze derby op een andere manier dan mijn spelers. Voor mijn assistent Brian Goutsmit liggen de zaken enigszins anders, want hij was in een recent verleden actief bij de tegenstander van zaterdag.”

Over de seizoensstart van zijn ploeg is Verkindere tevreden wat het puntentotaal betreft, maar niettemin ziet hij nog enkele werkpunten. “We creëren veel doelkansen en scoren ook regelmatig, maar qua efficiëntie moet het nog beter. We missen nog enkele belangrijke spelers die geblesseerd zijn en ik ga ervan uit dat ons rendement beter wordt wanneer deze jongens terug fit zijn. Het is belangrijk dat we zo weinig mogelijk punten laten liggen tegen ploegen die we normaal gezien aankunnen. Na vier wedstrijden is het immers al duidelijk dat het voor de prijzen een onderlinge strijd wordt tussen een vijftal sterke ploegen.”

Serieuze inspanningen

Wat de einduitslag van deze derby betreft, is de coach van FA Nieuwpoort duidelijk. “Winnen is een must. We kunnen ons geen misstap veroorloven. Binnenkort wacht ons een moeilijke verplaatsing naar leider Oostduinkerke en ik zou liefst geen puntenverlies meer lijden voor die belangrijke partij. Het bestuur heeft in het tussenseizoen serieuze inspanningen gedaan om een goeie ploeg samen te stellen. Het is nu aan de spelers en de staf om te verwezenlijken wat de club voor ogen heeft. Daarom moeten we sowieso drie punten pakken tegen Beaufort Middelkerke”, besluit Lieven Verkindere.