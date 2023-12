“Het blijft een mannenbastion, maar geen extra stress”: Kelsey Debuysere is eerste vrouwelijke T1 van WS Bulskamp (4A)

Hoewel het vrouwenvoetbal steeds meer in de lift zit, blijft een vrouw als trainster van een mannenploeg toch eerder uitzonderlijk. Kelsey Debuysere is de eerste vrouwelijke hoofdtrainster bij WS Bulskamp.

Kelsey Debuysere nam sinds kort over van Sascha Vervaque, die om persoonlijke redenen toe is aan een pauze. “Ik ben al zo’n 10 jaar jeugdtrainster bij WS Bulskamp en sinds vorig jaar ook bij de reserven, dus was het uiteindelijk wel logisch dat er in mijn richting werd gekeken”, aldus Kelsey Debuysere. “Omdat ik de trainingen voorheen al samen met Sascha begeleidde, ken ik alle spelers goed, waardoor ik niet lang moest twijfelen om deze uitdaging aan te gaan.”

Ervaring

Bovendien heeft de 33-jarige huishoudhulp uit Bulskamp al heel wat ervaring om op terug te vallen. “Ik begon destijds als trainer bij Nieuwpoort, om daarna als speelster bij WS Bulskamp aan de slag te gaan. Toen ze daar trainers nodig hadden, ben ik begonnen bij de U8. Ik ben steeds trainster van die ploeg gebleven, tot aan de U17. Daarna nam ik ook de reserven over en tot voor kort combineerde ik dat met mijn functie als T2 bij de eerste ploeg.”

Druk

Het wordt Kelsey haar eerste uitdaging als T1. Dat alles in wat hoofdzakelijk een mannenwereldje blijft, wat misschien wel voor extra druk en stress zorgt. “Omdat ik sinds vorig seizoen al de reservenploeg trainde en best al lang in het voetbalwereldje zit, valt het nog mee met de stress, ook al blijft het inderdaad nog steeds een mannenbastion. Ik voel wel druk om het goed te doen”, geeft Kelsey toe.

T2

Een makkelijke klus wordt het sowieso niet, want Bulskamp is met amper 6 punten de voorlopige rode lantaarn in vierde provinciale A. “Na de winteronderbreking hoop ik met mijn ploeg attractief voetbal te spelen en nog ergens in de middenmoot te eindigen. Verder is het de bedoeling van de club om voor dit seizoen nog een nieuwe trainer te vinden. Ik zou dan aan boord blijven als T2, om op die manier verder te leren. Wat ik bij de eerste ploeg leer, kan ik gebruiken bij mijn U17 en tijdens de rest van mijn trainerscarrière.”