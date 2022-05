Serge Vandevyvere is de nieuwe trainer van TSC Proven (3A): “Het begon weer te kriebelen”

Na een sabbatjaar heeft Serge Vandevyvere een nieuwe club. Bij derdeprovincialer TSC Proven volgt de 58-jarige Ieperling Jean-Marie Saeremans op.

Serge Vandevyvere zat na zijn vertrek bij SK Zillebeke een jaar zonder club. Nu maakt hij zijn comeback bij Three Stars Club Proven. Proven betwistte tot vorig weekend nog de eindronde. Daar moest het zijn meerdere erkennen tegen BS Geluveld, waardoor de club in derde blijft. “Ik ben er klaar voor om er weer in te vliegen want het begon toch te kriebelen”, bekent Serge Vandevyvere. “Proven is een mooie club, met een uitstekende structuur en goede sfeer. De bedoeling is om de jongeren meer kansen te geven en ervoor te zorgen dat er dus een goede doorstroming is van de jeugd naar het eerst elftal. We proberen nog om spelers aan te trekken, maar dat wordt niet evident. Qua ambitie zouden we mogen mikken op de linkerkolom. Bovendien willen we het zoveel mogelijk ploegen moeilijk maken op ons veld.”

Rond half juli wil Serge voor het eerst op het veld staan. “Ik ga nu een programma samenstellen voor de ganse voorbereiding. Mijn rechterhand wordt Christophe Kinoo. De eerste contacten waren alvast veelbelovend.”

Tegen ex-club

Proven zal hoogstwaarschijnlijk in dezelfde reeks zitten met SK Zillebeke, de club waar Serge het laatst aan de slag was. “Het is knap dat Zillebeke de promotie heeft kunnen bewerkstelligen. Toen ik er trainer was, heb ik de club weer mee op de kaart gezet en de basis gelegd. Ik ben trots dat ze op de ingeslagen weg zijn verdergegaan en kijk uiteraard uit naar die twee wedstrijden volgend seizoen. Verder is het uitkijken naar andere streekduels, zoals bijvoorbeeld tegen Sparta Dikkebus”, aldus nog Serge Vandevyvere.