Nieuwe trainer bij SK Staden na onverwacht vertrekt van Nick De Groote

Het bestuur van neo-derdeprovincialer SK Staden moest de voorbije dagen eerder onverwacht op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Nick De Groote naar KFC Poperinge. Uit de vele kandidaturen is Chris Plaisier aangeduid.

Chris is niet nieuw in het trainersvak want eerder coachte hij al de eerste elftallen van Veurne, Keiem, De Panne en Jonkershove. “Chris was vorig jaar reeds kandidaat bij SK Staden”, opent sportief verantwoordelijke Bart Bruneel.

“We kozen toen uiteindelijk voor Nick De Groote maar toen Chris nu opnieuw solliciteerde hebben we de gesprekken met hem opgestart. Laat ons zeggen dat we er redelijk snel uit waren. Hij is onze jeugdvisie volledig genegen en zal ongetwijfeld het maximum uit deze vernieuwde groep halen. Hij zal dus werkelijk bijna terug van nul moeten herbeginnen gezien er zes vaste waarden zijn gestopt en drie vertrokken, maar dat neemt niet weg dat we straks niet zonder ambitie starten. Zonder grootse uitspraken te doen, willen we in derde terug een rol van betekenis spelen.” (SBR)