Mithras Goossens (17) krijgt kansen bij SK Elverdinge (3A)

Met vijf op twaalf kan SK Elverdinge terugblikken op een goede start van het eerste seizoen in derde provinciale. T1 Alex Verlinde kiest voor een mix van ervaring en jeugd. Een van de youngsters die kansen krijgen, is de 17-jarige middenvelder Mithras Goossens. Hij is stilaan een vaste waarde.

“Voor het seizoen had ik niet verwacht dat ik zoveel zou mogen spelen”, zegt Goossens. “Vooral omdat het bestuur enkele versterkingen is gaan halen, maar het doet deugd dat de coach voor mij kiest. Ik hoop dit seizoen nog vaker aan de aftrap te staan. Het is aan mij om iedere training het beste van mezelf te geven.”

Alex Verlinde ligt volgens Goossens uitstekend in de groep. “Net als veel andere spelers, heb ik een goede band met de coach. Hij is een people manager en stuurt de ploeg uitstekend aan. Ik ben zeer tevreden met Alex als trainer.”

Als 17-jarige heb je natuurlijk nog werkpunten, en dat beseft Goossens ook. “Ik heb een prima uithoudingsvermogen en ben technisch begaafd, maar aan mijn duelkracht is er nog werk. Ik laat me regelmatig net iets te makkelijk wegzetten.”

Dit weekend ontvangen Goossens en zijn ploeggenoten US Ploegsteert. “Geen gemakkelijke wedstrijd, maar hopelijk kunnen we de drie punten thuishouden. Voor eigen publiek kunnen we altijd net iets meer.”

Bang

“Ons eerste doel is niet degraderen, maar in de middenmoot eindigen zou mooi zijn. Mijn seizoen zou geslaagd zijn als we ons handhaven, ik veel minuten krijg, en andere teams bang van ons zijn. We willen het iedere ploeg moeilijk maken.” (IVDA)

Zondag 1 oktober om 15 uur: SK Elverdinge – US Ploegsteert.