Kunnen Alex Verlinde en SK Elverdinge stunt herhalen?

Zondag maakt SK Elverdinge de verplaatsing naar KFC Poperinge. De manschappen van Alex Verlinde hopen net als in de heenmatch te stunten. “We hebben niets te verliezen”, klinkt het bij de T1.

Dankzij een knappe zeven op negen heeft Elverdinge de rode lantaarn in derde provinciale A doorgegeven aan GS Voormezele. “We staan opnieuw tussen de mensen”, aldus Verlinde. “Onze zwakke seizoenstart is eenvoudig te verklaren. Omdat er heel wat spelers in de lappenmand lagen, had ik een gebrek aan keuzemogelijkheden. Daarnaast is sleutelpion Travis Roelens niet echt vervangen en stond het geluk niet aan onze kant. Een samenloop van omstandigheden dus.”

Nooit getwijfeld

Elverdinge heeft zich de laatste weken niet gepresenteerd als een dood vogeltje en dat doet Verlinde zichtbaar deugd. “Iedereen had ons al afgeschreven, maar alles kan nog. Ik heb nooit getwijfeld aan deze club en aan mezelf. Er is veel volk aanwezig op training en er zijn weinig tot geen akkefietjes. Alle neuzen staan in dezelfde richting.”

KFC Poperinge dat samen met FC Dadizele Sport aan de leiding prijkt in derde provinciale A is de volgende tegenstander van Elverdinge. Twee maanden geleden zorgden de troepen van Verlinde voor een stunt door met 2-0 aan het langste eind te trekken. “We hebben niets te verliezen, maar het wordt volgens mij moeilijk om daar iets te rapen. Door die heenwedstrijd zullen de Poperingenaars extra op hun hoede zijn.”

Ondanks de onzekere toekomst, blijft Verlinde ook volgend seizoen aan boord. Eind oktober toen het er allesbehalve rooskleurig uitzag voor Elverdinge werd zijn contract al verlengd. “Het bestuur gelooft in mij en ik zal er alles aan doen om hun vertrouwen niet te beschadigen. In de laatste twaalf wedstrijden is het aan mijn spelers en mezelf om te tonen dat we goed genoeg zijn om in derde te blijven.” (IVDA)

Zondag 26 januari om 15 uur: KFC Poperinge – SK Elverdinge.