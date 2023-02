Drie speeldagen schorsing voor voetballer die door het lint ging na zware beledigingen

Ziggy Vanryckeghem, speler van KSV Pittem, is drie wedstrijden geschorst. Die sanctie werd hem opgelegd na een incident tijdens de wedstrijd tegen VK Dudzele, waarbij Ziggy na zware beledigingen aan zijn adres door het lint ging en een tegenstander te lijf ging.

De feiten vonden plaats op zaterdag 11 februari tijdens de wedstrijd tussen VK Dudzele en KSV Pittem. Na een stevig maar correct duel, sloegen de stoppen bij Ziggy Vanryckeghem door. Een speler van Dudzele had hem ongepaste opmerkingen naar het hoofd geslingerd en viseerde daarbij de brandwonden die de 24-jarige voetballer in 2019 opliep tijdens een zware silobrand bij het bedrijf Pouleyn in Vichte.

“Ik kan heel veel aan, maar kwetsende opmerkingen over mijn uiterlijk kan ik echt niet hebben”, reageerde Ziggy eerder in KW. “Ik voetbal ondertussen al even bij het eerste elftal van KSV Pittem en iedereen kent me er als een correcte speler. Tijdens een duel mag er als eens een woordenwisseling gebeuren, dat hoort er zelfs bij.”

“Maar toen hij met je lelijk gezicht zei, zijn mijn stoppen doorgeslagen. Het licht is gewoon uitgegaan. Dat is niet langer beledigingen over de brandwonden in mijn gezicht naar mij slingeren, maar echt kwetsen.”

Andere speler

Nu heeft het disciplinair comité van Voetbal Vlaanderen zich over de zaak gebogen. De speler waarvan Ziggy dacht dat hij de verwensingen aan zijn adres had geuit, blijkt niets met het verhaal te maken hebben.

Hij gaat dus vrijuit, Ziggy zelf is drie wedstrijden geschorst. Een straf waar hij vrede mee neemt. “Ik had gedacht dat ik veel langer aan de kant zou moeten staan”, zegt hij. “Mijn reactie was fout, maar ik heb nog altijd geen spijt. Die kwetsende woorden zijn effectief gevallen, weliswaar door een andere speler van Dudzele.”

“Had die gezegd dat ik niet kon voetballen, ik zou er zelfs nog mee gelachen hebben. Maar iemand uitlachen omwille van zijn uiterlijk, dat doe je niet. Het was er compleet over.”

Tegenover de speler die hij die dag viseerde, biedt Ziggy wel zijn excuses aan. “Ik dacht echt dat hij die woorden had uitgesproken. Maar vanaf nu wil ik me weer op het sportieve focussen. Hier wil ik een punt achter zetten.”