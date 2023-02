Ziggy Vanryckeghem reageert na uit de hand gelopen voetbalduel: “Toen hij me beledigde met mijn brandwonden, ging het licht uit”

De wedstrijd tussen VK Dudzele en SV Pittem in 3de provinciale A is compleet uit de hand gelopen. Enkele minuten voor het einde gingen thuisspeler Pieter-Jan Schelstraete en bezoeker Ziggy Vanryckeghem stevig met elkaar in duel. Die laatste raakte tijdens een zware silobrand in januari 2019 levensbedreigend verbrand en net daarover zou de tegenstrever kwetsende opmerkingen gemaakt hebben. “Toen hij ‘met je lelijk gezicht’ zei, zijn de stoppen doorgeslagen”, zegt Ziggy. “Ik heb fout gereageerd, maar spijt is er niet.”

Ziggy Vanryckeghem raakte op 25 januari 2019 erg zwaar verbrand tijdens een grote silobrand bij het bedrijf Pouleyn in Vichte. De bewuste silo had eerder al vuur gevat, maar de brandweer doofde de brand met schuim. Daags nadien stuurde het Oostrozebeekse ruimingsbedrijf Cannie een vierkoppig team om de silo leeg te halen. Ziggy Vanryckeghem trok er samen met Matthias Vuylsteke, Axel Vroman en Alexander Bauwens naartoe, maar toen ze de silo openden, liep het gruwelijk fout.

Een enorme steekvlam overmeesterde de vier collega’s meteen. Matthias Vuylsteke overleed aan de gevolgen van de verwondingen, de andere drie wachtte een lange en zware revalidatie. Ziggy liet een tattoo met as van Matthias plaatsen en vocht terug. Dat leverde hem in 2020 zelfs de titel van Krak van Tielt op.

Niet beledigen, maar kwetsen

“Ik kan heel veel aan, maar kwetsende opmerkingen over mijn uiterlijk kan ik echt niet hebben”, reageert Ziggy (24). “Ik voetbal ondertussen al even bij het eerste elftal van KSV Pittem en iedereen kent me er als een correcte speler. Tijdens een duel mag er als eens een woordenwisseling gebeuren, dat hoort er zelfs bij.”

“Maar toen hij met je lelijk gezicht zei, zijn mijn stoppen doorgeslagen. Het licht is gewoon uitgegaan. Dat is niet langer beledigingen over de brandwonden in mijn gezicht naar mij slingeren, maar echt kwetsen. Zeker als je weet welk parcours ik de voorbije jaren heb afgelegd en hoe hard ik heb afgezien om terug te knokken.”

“Had hij gezegd dat ik niet kon voetballen, ik zou er zelfs nog mee gelachen hebben. Maar iemand uitlachen omwille van zijn uiterlijk, dat doe je niet. Het was er compleet over”

Ziggy liet met de as van zijn betreurde collega en vriend Matthias Vuylsteke een tattoo plaatsen. © KeMa

“Had hij gezegd dat ik niet kon voetballen of twee linkerbenen had, ik zou er perfect mee kunnen leven. Ik zou er zelfs nog mee gelachen hebben. Maar dit was er compleet over. Iemand uitlachen omwille van zijn uiterlijk, dat doe je niet. Dit was meer dan één brug te ver.”

Zachtaardig

Spijt heeft Ziggy niet, benadrukt hij. “Ik sta recht in mijn schoenen. Ik ben dan ook niet van plan om mijn excuses aan te bieden. Als mijn tegenstander zich bij mij excuseert, wil ik gerust de dialoog aangaan. Ik heb misschien fout gereageerd, maar de aanleiding kwam bijzonder hard bij me binnen. Dat kan je je niet voorstellen.”

Ziggy hoopt zo snel mogelijk weer op het veld te staan. “De club staat achter me, net als mijn ploegmakkers. Ze kennen me als een zachtaardige kerel, iemand die gek is op het spelletje. De voorbije jaren heb ik bij KSV Pittem een tweede familie gevonden, een groep mensen die er ook tijdens mijn revalidatie voor me was. Ik hoop dit incident dan ook vlug achter mij te kunnen laten en weer volop op voetbal te focussen.”

Ontploffing bij de firma Pouleyn in Vichte kost het leven aan Matthias Vuylsteke. Ziggy Vanryckeghem en twee andere collega’s raakten zwaar verbrand. © Ludo Ostijn