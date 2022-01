SV Ingelmunster hengelt nog een grote vis binnen: spits Timothy Van de Wouwer keert terug op het oude nest

SV Ingelmunster is erg bedrijvig op de transfermarkt. Nu haalt het ook Timothy Van de Wouwer (34) terug. De spits heeft al een verleden in Ingelmunster en stond jarenlang garant voor een karrenvracht goals. Dit seizoen komt hij voor de Oost-Vlaamse eersteprovincialer SK Berlare.

Nadat Wim Vandoorne vorige week al zijn krabbel zette onder een overeenkomst met SV Ingelmunster, was het nu de beurt aan Timothy Van De Wouwer. De 34-jarige aanvaller heeft er al een hele carrière op zitten. Hij speelde eerst voor Dentergem, Aarsele en Ingelmunster voor hij aan zijn ronde door het nationale en provinciale voetbal begon bij Sparta Petegem, KMSK Deinze, KM Torhout, OMS Ingelmunster, KVK Westhoek, SW Harelbeke, KSK Oostnieuwkerke, SK Lochristi en Dosko Kanegem.

In mijn carrière speelde ik nog maar één keer kampioen en dat was met OMS Ingelmunster, ik wil daar volgend jaar nog een tweede titel bij doen

Nu is hij aan de slag bij de Oost-Vlaamse eersteprovincialer SK Berlare waarvoor hij al eerder een half seizoen uitkwam. “We staan er niet te best voor, we hebben 14 punten uit 15 wedstrijden, maar we hopen nog het behoud af te dwingen.”

Van de Wouwer woont nu in Waregem en keert dus volgend seizoen terug bij SV Ingelmunster, eerder speelde hij al twee keer bij OMS Ingelmunster. “En met Ingelmunster behaalde ik mijn enige titel, toen we kampioen speelden in tweede provinciale. Eén titel, dat is te weinig voor mij in mijn hele voetballoopbaan. Daar keer ik terug om er nog eentje bij te doen, volgend seizoen met SV Ingelmunster.”