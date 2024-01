FC Aalbeke moet winnen tegen achtervolger Geluwe: “Dan is de helft van het werk al gedaan”

Komende zaterdag staat FC Aalbeke met de komst van naaste achtervolger Geluwe voor de wedstrijd van de waarheid. Bij winst mogen de Blauwe Uilen de feestzaal vastleggen voor de kampioenenviering. Maar bij Aalbeke blijven ze voorzichtig. Ze zijn de les van vorig seizoen nog lang niet vergeten.

FC Aalbeke zwaait in derde provinciale C al het hele seizoen de plak. De jongens van T1 Cedric Renard laten de tegenstand momenteel ver achter zich, tellen zes punten meer dan achtervolger Geluwe en negen meer dan de nummer drie RC Waregem. Als Aalbeke ook zaterdag de baas blijft over Geluwe, ligt de titel voor het grijpen. “Met die titel moeten we niet bezig zijn”, reageert de 21-jarige Matthieu Demeyere. “We zijn pas 17 wedstrijden ver, er kan nog van alles gebeuren. De eerste opdracht is zaterdag winnen van Geluwe. Dan is de helft van het werk al gedaan.”

Matthieu Demeyere droeg vorig seizoen de groen-witte kleuren van Deerlijk. “Ik bracht het er tot de eerste ploeg”, vertelt de centrale verdediger.

Fantastische club

“Toen Deerlijk dit seizoen besliste om een nieuwe doorstart te nemen in vierde provinciale en even later Aalbeke mij contacteerde, was mijn keuze snel gemaakt. Liever bij een ambitieuze club als Aalbeke dan een stap in het onbekende met Deerlijk. Mijn overgang heb ik me nog altijd niet beklaagd. Aalbeke is een fantastische club. Als speler word je er verwend. Voorheen kreeg ik mijn jeugdopleiding bij RC Harelbeke, mocht er al vroeg meetrainen met de A-kern. Om meer speelkansen te krijgen, stapte ik over naar Deerlijk, kwam er de vorige seizoenen goed aan de bak. Met Deerlijk kon ik proeven van eerste provinciale, met Aalbeke hoop ik mijn eerste titel te vieren”, aldus Matthieu.

Matthieu Demeyere heeft zijn studies achter de rug, verdient zijn dagelijks brood als installateur van veiligheidssystemen. “Een leuke job met veel variatie. Dagelijks zijn we de baan op om Vlaanderen veilig te maken. (lacht) Naar het buitenland moeten wij niet, maar Antwerpen en zelfs het verre Limburg zijn me niet vreemd. Niet onbelangrijk, ik moet er geen trainingen voor missen”, besluit hij. (AV)

Zaterdag 27 januari om 18.30 uur: FC Aalbeke-SK Geluwe.