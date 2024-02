Drilon Musliu ontvangt met SV Kortrijk leider Aalbeke: “Geen drie zonder vier”

SV Kortrijk heeft met zijn beste benen het nieuwe jaar ingezet. De jongens van T1 Diederick Haesebrouck pakten in hun laatste drie wedstrijden 9 op 9, scoorden met 13 doelpunten aan de lopende band en hielden achteraan de nul op het bord. Kortrijk is ondertussen opgeschoven naar een gedeelde vierde plaats in de stand, weliswaar op 13 punten van leider Aalbeke, de tegenstander van komende zaterdag.

Kampioen spelen zal SV Kortrijk allicht niet meer gegund zijn. Daarvoor is de achterstand op leider Aalbeke te groot geworden. Maar Essevee kan mits zaterdag te winnen van de Blauwe Uilen de titelstrijd nieuw leven inblazen.

“Geen drie zonder vier”, klinkt Drilon Musliu zelfverzekerd. “We zijn goed bezig, liggen er opgebrand om ook leider Aalbeke over onze knie te leggen. Het heeft wat tijd gekost, maar de jongste weken is onze motor op toerental geraakt. Ik kan me best voorstellen dat Aalbeke er niet helemaal gerust in is.”

Broekventje

“We zijn dan ook van plan om hen het leven zuur te maken. Voor de titel moeten we ons geen begoochelingen meer maken, maar een eindrondeticket moet kunnen.”

Drilon Musliu is een 25-jarige aanvallende middenvelder, afkomstig van Albanië. “Als broekventje verzeilde ik samen met mijn ouders in België”, vertelt de Wielsbekenaar. “We zijn hier blijven plakken. De taal aanleren was het moeilijkste. Ondertussen is dat al lang geen probleem meer. Ondertussen heb ik al mijn diploma kantoor behaald, ik verdien er goed mijn boterham mee. Voetballen deed ik aanvankelijk bij Oostrozebeke. Daarna waagde ik mijn kans bij Winkel Sport, maar dat was net iets te hoog gegrepen. Ondertussen ben ik aan mijn tweede seizoen SV Kortrijk bezig, heb als een van de eerste bijgetekend voor volgend seizoen. Voor het ogenblik kan ik nergens beter zitten. Bij Essevee is er een goede sfeer en hebben we dit seizoen veel stappen gezet onder onze enthousiaste T1 Diederick Haesebrouck die zijn ploeg als geen ander kan motiveren. Ook over mijn prestatie heb ik de jongste weken met vijf goals en vier assists geen reden tot klagen. Die positieve lijn moeten we zaterdag doortrekken tegen buur en leider Aalbeke”, besluit Drilon Musliu. (AV)