Woody De Wandel (KVC Ichtegem 3B): “Leuke, maar bedrieglijke reeks”

Twee weken geleden liet KVC Ichtegem zich thuis tegen staartploeg Proven verrassen (1-2). Met KRC De Panne zakt komende zondag weer een ploeg uit de onderste regionen naar Ichtegem af. Om een rustig seizoen te kunnen afwerken, zijn drie punten noodzakelijk.

Vorige zaterdag zorgden Ichtegem en Diksmuide B voor een spektakelstuk. De bezoekers liepen in het openingskwartier 0-2 uit en scoorden kort na de rust een derde keer. “We speelden een slechte eerste helft, maar kwamen na de pauze goed uit de kleedkamer”, blikt Woody De Wandel terug. “Op een domme manier stonden we toch een derde goal toe en dachten we dat het voor ons gedaan was. Twintig minuten voor tijd speelde de bezoekende doelman de bal buiten de grote rechthoek met de hand. Hij kreeg rood, een veldspeler ging onder de lat staan. Met een olympisch doelpunt stak Lorenzo Degrande er tien minuten voor tijd bij ons weer het vuur in.” Met tien tegen tien – Kevin Dejonghe kreeg een tweede gele kaart – lukte Simon Mattheus de aansluitingstreffer. In de toegevoegde tijd stelde Woody De Wandel vanop de stip gelijk. Wat een spectaculaire terugkeer! “We vochten goed terug”, glundert de auteur van de gelijkmaker. “Dit seizoen is het voor trainer Gunther Gesquière elke week puzzelen. We verloren al Tijs Van Wauwe en Alexander Tarras. Tegen De Panne zullen Kevin Dejonghe en Lorenzo Degrande er door schorsing niet bij zijn. Ook Jason T’Jonck, die tegen Diksmuide B weer optrad, maar opnieuw geblesseerd raakte, zal ontbreken.” Dat wordt dus schuiven met pionnen. In een reeks die door Gits – vorig seizoen streden Ichtegem en Gits in vierde tot de laatste speeldag om de titel – wordt aangevoerd. “Wij lieten al domme punten liggen, we hadden hoger kunnen staan”, vindt De Wandel. “Dit is een leuke, maar bedrieglijke reeks: iedereen kan van iedereen winnen.”

Zondag 4 december om 15 uur: KVC Ichtegem KRC De Panne.