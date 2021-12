Kurt Deseintebein neemt geen blad voor de mond (NSVD Handzame,3B)

In derde provinciale B zijn de heren van NSVD Handzame er nog niet in geslaagd om na drie maanden voetbalcompetitie één punt te verzamelen. De enige wedstrijd waarin ze een gelijkspel behaalden, diende vorige week herspeeld te worden. Doordat de groen-witten niet aantraden, werd deze partij met forfaitscore verloren.

Over de beslissing van de voetbalbond om de match tegen Vamos Zandvoorde te herspelen, is trainer Kurt Deseintebein niet te spreken. “Dit is competitievervalsing”, fulmineert de coach. “De reden waarom we deze wedstrijd moesten herspelen, is heel onduidelijk. Na de bewiste partij verzekerde de scheidsrechter ons dat er niets aan de hand was, maar daar besliste het bevoegde comité duidelijk anders over. Daarnaast moesten we om technische redenen (lichtinstallatie niet tijdig hersteld, red.) verhuizen naar Kortemark. We vroegen om de wedstrijd op een latere datum te spelen, maar dat kon blijkbaar niet. We werden duidelijk tegengewerkt in dit dossier en dat is op zijn minst gezegd heel bizar.”

Over de benarde situatie waarin zijn ploeg momenteel verkeert, is Deseintebein heel duidelijk. “We zullen tijdens de winterstop heel hard blijven doorwerken. De sfeer in de groep blijft goed, maar een eerste overwinning zou uiteraard heel veel deugd doen. De wedtrijd tegen Damme van komend weekend is een sleutelmatch. Als we zondag winnen, zijn we op de goede weg. Het woord degradatie is hier nog niet gevallen. We zullen er alles aan doen om ons te redden.”

“We missen wat ervaring, dat is duidelijk”, geeft de coach eerlijk toe. “Toch werden we nog maar in enkele wedstrijden echt weggespeeld. Tot de rust houden we meestal goed stand. We spelen vaak goede wedstrijden, maar verliezen toch en dat is lastig voor de jongens. Met een driepunter tegen Damme zetten we zondag misschien een eerste stap richting behoud.”

In quarantaine

Ondertussen raakte bekend dat de hele ploeg van NSVD Handzame in quarantaine zit na een besmetting binnen de groep. Het is bijgevolg nog maar de vraag of de belangrijke wedstrijd tegen Damme zal kunnen doorgaan.