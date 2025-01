Mandel United maakte statement in titelstrijd en haalt net voor topper tegen VW Hamme spits Dennis Van Vaerenbergh (26) binnen

Dennis Van Vaerenbergh (26) is de nieuwe spits van Mandel United. De aanvaller die zijn jeugdopleiding deels genoot bij Club Brugge komt over van VK Ninove (eerste amateur) en heeft een reputatie als scorende spits. Hij is ook meteen inzetbaar voor de topper van komende zondag op het veld van VW Hamme, met de leidersplaats in derde amateur als inzet.

Mandel United doet het dit seizoen aanvallend niet slecht, op leider VW Hamme dat al een match meer speelde, scoorde het de meeste goals. Maar aan een echte nummer negen ontbrak het het team. Voorzitter Frederick Verhelst stelt dan ook met trots zijn nieuwe spits voor. Hij scoorde ruim 40 goals in de voorbije twee seizoenen bij SC Dikkelvenne (tweede amateur), bij VK Ninove kreeg hij niet de gewenste speelminuten.

Hij is ook een ander type spits dan wat er in de talentvolle kern van Mandel United aanwezig is. Met zijn 1m88 kan hij ook het breekijzer zijn dat in moeilijk te ontwrichten matchen de sleutel kan zijn.

De aanvaller tekende alvast voor 2,5 jaar, dus tot en met het seizoen 2026-2027.

Ondertussen legde Mandel United met Martijn Beernaert (22), vorig seizoen ploegmaat van Van Vaerenbergh bij SC Dikkelvenne en daar nu ook nog aan de slag, een doelman voor twee seizoenen vast.