Harry Hollevoet verlaat na acht seizoenen KM Torhout: “Afscheid op een hoogtepunt”

“Deze ploeg heeft me gevormd als speler én als mens.” KM Torhout speelde een hoofdrol in de voetbalcarrière van Harry Hollevoet. De 30-jarige Torhoutenaar trekt naar Zedelgem en blikt samen met ons terug op zijn drie periodes bij KM.

Harry Hollevoet kwam destijds als 18-jarig jeugdtalent in Torhout aan en vertrekt nu, 12 jaar later, als complete speler die uitgroeide tot een vaste waarde. “Nu neem ik afscheid als bijna oudste speler van de ploeg”, glimlacht Harry. “In al die tijd heb ik alles gezien en meegemaakt. Ik heb er veel zien komen en gaan, heb hoogtes en laagtes meegemaakt, verschillende trainers en voorzitters zien passeren… Dat heeft me gevormd als speler én als mens.”

Eerste periode: 2010-2011

“Bij mijn eerste periode bij KM kwam ik over van Cercle Brugge, waar ik trainde met de A-kern en matchen afwerkte met de beloften. De stap naar de toenmalige derde klasse was best groot. Ik was gewoon aan academisch opleidingsvoetbal en kwam terecht in een ervaren ploeg waar er met vechtvoetbal gestreden werd voor de punten. Dat lag me destijds niet 100 procent. Ik heb dat seizoen alsnog regelmatig de selectie gehaald, maar om meer speelminuten te krijgen, ben ik toen naar Diksmuide vertrokken.”

Tweede periode: 2015-2019

“Na een jaartje in Diksmuide, werd het Eernegem, waar ik me in een paar jaar tijd weer in de kijker kon spelen. Een paar jaar later, in 2015, ben ik op die manier weer bij Torhout terecht gekomen. In die periode kenden we een paar mooie jaren in derde klasse. We kenden telkens ofwel een heel goede start en een mindere tweede ronde of een tegenvallende start en een heel goede tweede ronde. Er waren geregeld feestjes voor het vieren van de redding of soms zelfs eens een periodetitel. Dat zijn mooie herinneringen”

Het is nu tijd om wat meer voor het gezin en het werk te kiezen

“Met wat naar mijn mening eigenlijk kwalitatief de sterkste kern was van KM, zijn we toen uiteindelijk toch plots gedegradeerd. Het seizoen daarna, in derde amateurklasse, kenden we andermaal een flauwe start, maar bleven we er dankzij een aantal fameuze wintertransfers toch in. Na dat seizoen besliste ik om voor SK Oostnieuwkerke te gaan spelen.”

Derde periode: 2020-2022

“Maar na een jaartje bij SKO was ik al terug bij KM Torhout. Na een periode die overschaduwd werd door de covidperikelen, kon ik dit seizoen mijn afscheid vieren met een promotie naar tweede amateur. Dat is zowel voor KM Torhout als voor mij persoonlijk het hoogst haalbare. Het is afscheid nemen met een hoogtepunt.”

“Het was best een emotioneel moment, maar het was vooral een moment van ontlading na het lange seizoen. Het is dubbel zo mooi dat het met een promotie is. Er is geen mooiere manier om afscheid te nemen. Ik ben gearriveerd in Torhout in tweede amateurklasse (de toenmalige derde klasse, red.) en ben vertrokken bij KM met een promotie naar tweede amateurklasse. De cirkel is dus rond.”

Eerste provinciale

“Ik word dit jaar 31 jaar, neem samen met mijn broer de firma over en heb twee kindjes… Het zijn dus drukke dagen. Ik voetbal nog steeds supergraag, maar het is nu tijd om wat meer voor het gezin en het werk te kiezen. In eerste provinciale bij Zedelgem wordt het ook nog stevig trainen op een degelijk niveau, maar ik zal het voetbal toch op een iets andere manier aanpakken. Iets minder professioneel, met minder druk. Ik hoorde dat in Torhout de trainingen binnen 3 weken alweer starten. Dat zou ik niet zien zitten”, lacht Harry.

“Ik zal KM zeker missen. Het is een toffe club op wandelafstand van waar ik woon en ik heb me altijd goed gevoeld bij de club. Hopelijk draaien ze ook volgend seizoen een goed jaar. Een vierde passage bij KM zit er niet meer aan te komen, maar als het eens past, zal ik wel nog eens gaan kijken om nadien gezellig een pint samen te drinken. Dat wordt sowieso een hartelijk weerzien”, besluit Harry.