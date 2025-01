Alessio Staelens (30) extra troef voor SK Roeselare in de titelstrijd: “Ik wil de bal weer voelen”

SK Roeselare heeft met Alessio Staelens (30) een topwintertransfer gedaan. Na het faillissement van KMSK Deinze zat de Menenaar, die nu in Zwevezele woont, zonder ploeg. Nadat eerder zijn oud-ploegmaat Jannes Vansteenkiste bij FC Gullegem onderdak vond, gaat hij nu bij reeksgenoot SK Roeselare aan de slag. “Het is een ambitieuze club die de promotie wil afdwingen. Zelf had ik geen zin meer om te wachten, ik zal blij zijn weer de bal te kunnen voelen en te voetballen.”

Door het faillissement van KMSK Deinze (1B) kwamen heel wat spelers op de markt. Op profniveau een nieuwe club vinden, is op dit moment van het seizoen geen sinecure. Dus kiest Alessio Staelens voor het vervolg van het seizoen voor een ambitieuze amateurclub. “SK Roeselare heeft de ambitie om de titel te pakken, daar wil ik zeker aan mee helpen. Ik heb voor de rest van het seizoen getekend, daarna zien we wel. Dinsdagavond train ik voor een eerst keer mee. De andere clubs uit tweede amateur spelen dit weekend, maar omdat SK Roeselare voor Nieuwjaar deze speeldag afwerkte, staat er voor ons een oefenwedstrijd gepland.”

Eendracht Wervik (derde amateur) is dan de tegenstander. “Ik heb anderhalve maand zonder voetbal gezeten, ik kan dus zeker wedstrijdritme gebruiken. Maar ik ben vooral ook blij weer te kunnen voetballen.”

Geschorst of niet?

De aanvallende middenvelder is meteen inzetbaar. Er was ook interesse van andere ploegen, maar SK Roeselare won dus het pleit. Tot groot genoegen van sportief manager Patrick Rotsaert. “Alessio had wel al drie gele kaarten achter zijn naam staan bij KMSK Deinze, op dat niveau word je pas na vijf boekingen geschorst. We zullen dus moeten zien of hij nog meteen een weekje geschorst is, indien niet kan hij al aantreden in onze volgende competitiematch tegen KM Torhout.”