West-Vlaamse spelers over nakend faillissement KMSK Deinze: “Warme club, jammer van die loze beloftes”

Vandaag wordt allicht het faillissement van 1B-club KMSK Deinze uitgesproken. Twee West-Vlaamse spelers, Alessio Staelens (30) en Jannes Vansteenkiste (31), moeten zo ook op zoek naar een nieuwe club. “We hebben hier graag gespeeld, jammer dat het zo is moeten lopen”, klinkt het. De spelers hebben nog drie maanden loon en vaak ook nog een stuk van het tekengeld te goed. “We zijn straks vrije spelers, maar vindt nu maar eens een ploeg.”

Het verhaal van KMSK Deinze werd jongste weken breed uitgesmeerd in de media. ADD Invest Group beloofde twee maanden geleden de reddingsboei te gooien, maar dat bleek ook niet meer dan een slag in het water. Vandaag wordt allicht officieel het faillissement uitgesproken. “Er zijn vooral veel loze beloftes gedaan”, zegt Alessio Staelens. “Misschien was het beter al over geweest in september, nu is iedereen gewoon aan het lijntje gehouden. Al blijft het super jammer voor deze warme club en al die mensen die daarbij betrokken zijn.

Allebei geen makelaar

De zoon van Lorenzo Staelens was in het seizoen 2014-2015 al eens (door Cercle) een jaartje uitgeleend aan KMSK Deinze. Na enkele omzwervingen en sinds 2019 speelde de aanvallende middenvelder er – net als verdediger Jannes Vansteenkiste uit Lendelede – nu al zes seizoenen. “Ik had nog anderhalf jaar contract plus een optiejaar.” Het contract van Vansteenkiste liep af na dit seizoen. “Maar er was wel een optie die gelicht zou worden als ik 15 matchen zou spelen”, aldus Jannes.

De twee dertigers zijn ook allebei papa van twee kinderen. Jannes Vansteenkiste woont nog altijd in Lendelede, Staelens verruilde Menen voor Zwevezele. Staelens: “In de buurt zijn hier niet echt veel ploegen op het niveau van 1B. Het wordt niet makkelijk. Een makelaar heb ik niet, ik heb mijn twee vorige contractverlengingen zelf onderhandeld. Het buitenland? Dat zit er door de gezinssituatie niet echt in, onze jongste is nog maar enkele maanden oud.”

“Ik studeer ondertussen accountancy” (Jannes Vansteenkiste)

Ook Jannes Vansteenkiste werd al her en der gepolst door ploegen uit de regio. Maar dat zijn dan uiteraard teams die een niveau lager spelen. “Ik ben ook al weer aan het studeren, ik zit in mijn tweede van drie jaar accountancy. We zijn altijd blijven hopen dat het wel goed zou komen, maar dat is dus uiteindelijk niet gelukt. Het wordt nu vooral ook afwachten, de meeste ploegen hebben geen budget vrij. Het is jammer dat het zo is moeten lopen.”

Staelens speelde de afgelopen twee wedstrijden nog mee met de beloften die de plaats hadden in genomen van de A-ploeg. “Om de beloftencoach te helpen, met de A-kern waren we eigenlijk overeen gekomen om niet meer te spelen.” Bij KMSK Deinze was Celine Mawet onder het nieuwe bewind de CEO, maar de jongedame uit Menen moest ook met lede ogen aanzien dat het beloofde geld er niet kwam. Izegemnaar Stefaan Vandorpe fungeerde er een tijd als hoofd van de jeugdacademie, was nu ook nog actief op Le Cannonier waar de jeugd van KMSK Deinze de thuisbasis had, maar is ondertussen ook al aan de slag bij zijn moederclub Mandel United.