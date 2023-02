Voorzitter Johan Vandenbussche (KFC Lichtervelde – 2B): “Om het tij te doen keren, is efficiëntie het sleutelwoord”

Het is van begin december geleden dat KFC Lichtervelde nog eens kon winnen en dus moeten er dringend punten gesprokkeld worden voor het behoud. Bovendien ziet KFCL heel wat spelers vertrekken. Voorzitter Johan Vandenbussche geeft uitleg.

Met drie gelijke spelen en een thuisnederlaag tegen Jong Male kan KFC Lichtervelde niet tevreden zijn over de start van het nieuwe jaar. KFCL bengelt met 17 punten op een 14de plaats en ziet het degradatiespook steeds nadrukkelijker opdoemen.

“Maar toch blijven we er vertrouwen in hebben dat het alsnog goedkomt”, sust voorzitter Johan Vandenbussche. “Tijdens de laatste twee wedstrijden zag ik een ploeg die er nog steeds voor gaat en waarin nog slagkracht zit. Tegen Koekelare gingen we van 3-0 naar 3-3 en ook tegen Jong Male speelden we een goede partij.”

Paal en lat

“Aan wil en inzet is er dus geen gebrek, dus we willen absoluut in tweede blijven. Om het tij te doen keren, is efficiëntie het sleutelwoord. We blijven moeite hebben om onze kansen af te maken en er is ook geregeld wat pech mee gemoeid, zo troffen we zondag de paal en de deklat”, analyseert de Lichterveldse voorzitter.

Zondag heeft KFCL een nieuwe kans, maar een verplaatsing naar Ardooie, dat gedeeld tweede staat, is altijd lastig. “We hopen er minstens een punt mee te pakken, maar het blijft een derby en een geladen wedstrijd, dus evident wordt dat niet. Als we echter de lijn van de jongste weken kunnen doortrekken, zijn we zeker niet kansloos”, vindt de voorzitter.

Intussen zijn ze in Lichtervelde hard aan het bouwen aan een kern voor volgend seizoen, al ziet KFCL vooral veel spelers vertrekken en wordt door sommigen zelfs het woord leegloop in de mond genomen.

Nieuwe trainer

“Ik ga niet ontkennen dat er meer spelers dan andere jaren vertrekken, maar van een leegloop zou ik niet spreken. We houden nog de ruggengraat van de ploeg over en ook de jonge spelers blijven aan boord. Er is trouwens nog steeds een verschil tussen het aankondigen van een mogelijk vertrek en het effectief ergens anders tekenen.”

“Veel spelers vertrekken, maar van een leegloop zou ik niet spreken”

De kern wordt samengesteld in nauwe samenspraak met Dany Couvreur, de nieuwe trainer voor volgend seizoen. “De gesprekken zijn nog volop bezig, ook met potentiële nieuwkomers. Het is altijd een heel intense periode, maar ik ben ervan overtuigd dat we een stabiele kern voor volgend seizoen aan het uitbouwen zijn. Samen met Dany willen we in Lichtervelde een langetermijnproject neerzetten. Duurzaamheid en langetermijnvisie zijn altijd onze filosofie geweest. Met Dany hebben we een trainer die sterk inzet op de jeugd en beleving op en naast het veld. De ideale man om ons de komende jaren op de goede plaats te houden”, besluit de 62-jarige Lichterveldenaar.

Zondag 12 februari om 15 uur: KVC Ardooie – KFC Lichtervelde