Tweemaal geel, maar geen rood: wedstrijd in tweede provinciale moet herspeeld worden

De wedstrijd in tweede provinciale B tussen KWS Houthulst en Club Roeselare van 24 september, die eindigde op een 2-2-gelijkspel, moet herspeeld worden.

KWS Houthulst diende na afloop van deze partij klacht in, met zelfs videobeelden. Daaruit blijkt dat de Roeselaarse kapitein Arne Hélin in de eerste helft twee keer geel kreeg. De dienstdoende ref liet hem echter op het veld staan. Volgens de disciplinaire commissie van de KBVB is er sprake van een ‘scheidsrechterlijke dwaling’. Er werd nu beslist om de competitiewedstrijd volledig te herspelen vanaf minuut één. Wanneer deze partij zal gespeeld worden is niet duidelijk. Daarover moeten nog afspraken gemaakt worden tussen de clubs. (SBR)