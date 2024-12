SC Zonnebeke neemt afscheid van trainer Romain Haghedooren

Romain Haghedooren is niet langer trainer van SC Zonnebeke. Na de 3-5-nederlaag tegen KSK Beveren-Leie besliste het bestuur van de tweedeprovincialer om de samenwerking stop te zetten.

“De tegenvallende resultaten van de laatste weken liggen aan de basis van de beslissing”, verduidelijkt woordvoerder Jozef Vangheluwe. Eerder waren er al geruchten dat Haghedooren zijn contract niet zou verlengen en de club eind dit seizoen zou verlaten, maar nu komt er dus abrupt een einde aan de samenwerking. De spelers werden door het bestuur op de hoogte gebracht van het ontslag.

SC Zonnebeke was nochtans uitstekend aan het seizoen begonnen in tweede provinciale B. Begin oktober speelde het nog de derby tegen KEVC Beselare met de leidersplaats als inzet. De laatste weken ging het echter steil bergaf met de resultaten. De laatste vier wedstrijden gingen allemaal verloren, waardoor de Zonnebekenaars ondertussen zijn afgegleden naar een gedeelde achtste plaats.

Tweede ontslag in 2024

Voor SC Zonnebeke is het het tweede trainersontslag in minder dan een jaar. Romain Haghedooren had eind maart van dit jaar nog maar overgenomen van Sebastien Leenknegt en slaagde er vorig seizoen in om het behoud af te dwingen na het spelen van barragewedstrijden. “Een ingreep was nu opnieuw noodzakelijk”, klinkt het nog bij het bestuur, dat nu uitkijkt naar een nieuwe trainer. Ondertussen zal assistent-trainer Aaron Vandendriessche de trainingen leiden.