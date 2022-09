Robbe Fabry met KFCL tegen ex-ploeg Dosko (2B): “Moeten de efficiëntie opkrikken na deze 0 op 12”

KFC Lichtervelde is met 0 op 12 slecht aan het seizoen begonnen in tweede provinciale B. Op het veld van Dosko Beveren wil KFCL de nul van het bord vegen en de rode lantaarn doorgeven. Voor Robbe Fabry is het een duel tegen zijn ex-ploeg.

Na een 0-1-nederlaag tegen Koekelare staat KFC Lichtervelde met 0 op 12 alleen laatste. “En dat terwijl we nog geen enkele match, met uitzondering van de eerste tegen Bredene, echt onder hebben gelegen”, vindt Robbe Fabry. “Het zit hem dan ook vooral in de efficiëntie. De tegenpartij is telkens veel efficiënter in de zestien, terwijl wij onze kansen vergeten af te werken.”

Voldoende kwaliteit

Ook vorig seizoen moest Lichtervelde tot diep in de competitie wachten om zich zeker te stellen van het behoud, een scenario dat zich mogelijk dit seizoen weer kan herhalen? “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het dit seizoen ook weer goedkomt. We beschikken over voldoende kwaliteit en de puzzelstukjes vallen ook in elkaar. Het enige wat we nog hoeven doen, is onze kansen afwerken.”

“Het is lastig om nu ambities uit te spreken. We moeten er gewoon voor zorgen dat we de volgende match winnen. Want eens je daar achterin begint te hangen, is het belangrijk om zo snel mogelijk punten te pakken”, aldus de 26-jarige leerkracht LO en Mavo. “Voor mij persoonlijk is het mijn derde seizoen in Lichtervelde. Net als vorig seizoen hoop ik zoveel mogelijk te spelen en een aantal doelpuntjes mee te pikken.”

Speciale match

De verplaatsing van zaterdag naar Beveren zou daar een ideaal moment voor zijn. Robbe woont in Beveren en begon ooit bij Dosko te voetballen. “Ik ken iedereen bij de club en ga er ook geregeld nog eens kijken. Het wordt dus een extra speciale match voor mij. Het is de eerste keer dat ik in competitieverband naar Beveren terugkeer en ik kijk er bijzonder hard naar uit. Het wordt een lastige verplaatsing, maar we zullen er alles aan doen om onze eerste punten te sprokkelen.” (SB)