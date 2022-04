Aaron Carrein (KSK Vlamertinge A – 2B):“Mooi seizoen, maar volgend jaar nog iets beter doen”

De derbywinst tegen KFC Poperinge werd blijkbaar iets te lang gevierd door de jongens van coach Patrick Van Hoof, want vorig weekend kreeg zijn team flinke klappen op het veld van Moorsele (6-0).

Niettemin blikt Aaron Carrein (25) tevreden terug op het voorbije seizoen. “De winst tegen de buren uit Poperinge is voor velen uiteraard een hoogtepunt, maar we deden het tegen andere sterke ploegen uit de reeks ook helemaal niet slecht. Het verlies in Moorsele was pijnlijk, maar aangezien we niet de ambitie koesteren om de eindronde te spelen, is deze nederlaag geen ramp.”

“Het was bij aanvang van de competitie onze ambitie om een stevige tweedeprovincialer te zijn en de betere ploegen af en toe het vuur aan de schenen te leggen”, vervolgt de middenvelder van KSK Vlamertinge. “Dat is goed gelukt en misschien zat een eindrondeplaats er zelfs in, maar we leden in enkele cruciale wedstrijden onnodig puntenverlies. Met ons huidig team hebben we ook weinig te zoeken in eerste provinciale. We hebben een jonge en heel degelijke ploeg, maar we moeten soms nog iets meer geloven in onszelf. In verschillende wedstrijden hebben we nagelaten om de tegenstrever onder druk te zetten en dan is het moeilijk om te winnen.”

Verder bouwen

Aaron Carrein hoopt dat de ploeg in staat is om volgend seizoen nog iets beter te doen. “De meeste spelers hebben bijgetekend en ook de coach blijft de club trouw. Dat is een groot voordeel, want dan kan er verder gebouwd worden op de huidige automatismen. Eerst willen we dit seizoen in schoonheid afsluiten. De zware nederlaag tegen Moorsele moeten we zo snel mogelijk vergeten en focussen op de moeilijke verplaatsing naar Dottenijs. We hebben immers iets recht te zetten”, beseft Aaron. (PDC)

Zaterdag 23 april om 18 uur: Dottenijs Sport – KSK Vlamertinge A.