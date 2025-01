Wesley Bonamie wordt de nieuwe T1 van SV Loppem

In opvolging van Jens Constant, die SV Loppem (2A) naar de titel loodste in derde provinciale, het seizoen uitdoet en en daarna een andere uitdaging opzoekt, wordt Wesley Bonamie volgend seizoen T1 van de Stormvogels.

Wesley Bonamie bouwde zijn trainerscarrière uit in Varsenare, waar hij aan de doopvont stond van KFC Varsenare B. Dat piepjong geheel loodste hij naar derde provinciale, waar momenteel een puike positie zes wordt bezet.

De overstap naar Loppem wordt een nieuw hoofdstuk in de loopbaan van de coach. “SV Loppem is een mooie, maar vooral warme vereniging waar ik ongetwijfeld mijn ei zal kwijt geraken. Bij KFC Varsenare B moest ik mijn betere elementen afstaan aan de A-ploeg, wat ik logisch vind. Toch vertolkten mijn jongens steevast een hoofdrol. Nu word ik sportief leider van een fantastisch geheel dat bulkt van ambities. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat mijn voorganger Jens Constant het behoud kan verzekeren in tweede provinciale. Voor mij zou die prachtige reeks, die ik trouwens zeer goed ken, een flinke stap voorwaarts zijn. Vanaf volgend seizoen kom ik aan zet. Met betrekking tot mijn T2 zijn gesprekken bezig.” (JPV)